YouTube TV Yayın Hayatına Başladı!
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Google, YouTube TV ile yayıncılık tarihini değiştirmeye geliyor.

YouTube video paylaşım platformu olarak başladığı yolculuğa yayıncılık tarihini değiştiren mükemmel adımlarla devam ediyor. Geleceğin televizyon alayışı ile Google YouTube üzerine yatırım yapmaktan hiç çekinmiyor. Bugün itibariyle YouTube TV hizmeti yatın hayatına başladı.



Servis ücreti olarak ise 35 dolar gibi ülkemize göre yüksek bir fiyat belirlenmiş. Şirket, ülke ülke farklı fiyat politikaları belirlemeden önce ABD’nin her bölgesine hizmet verecek ve ardından dünyaya açılacak. Şu an ülkemizden giriş yaptığınızda şöyle bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz:



tv.youtube.com adresi üzerinden şimdilik geçici bir arayüzle kayıt olunabiliyor. Muhtemelen zaman içerisinde hizmet alanı ve arayüz iyileştirmeleri gelecektir.
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Kaynak : https://thenextweb.com/google/2017/04/05/youtube-tv-arrived-heres-sign/#.tnw_sZk40x4N
Etiketler: google, youtube, YouTube TV
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