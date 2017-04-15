YouTube'u Artık Gece Modu Özelliği İle Kullanabilirsiniz!

YouTube'u yıllardır beyaz arka planıyla tanıyoruz, fakat artık siteyi "dark mode" yani "gece modu" özelliği ile kullanabileceğiz.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube'da özellikle gece vakti video izlemek, bazen gözlerimiz için yorucu olabiliyor. Bunun önüne geçmek içinse, geçtiğimiz yıl Twitter'a gelen gece modu özelliğini artık YouTube'da da aktif edebileceğiz.

Reddit'te bir kullanıcı, YouTube'un henüz resmi olarak duyurusunu yapmadığı bu gece modu özelliğini keşfetmiş ve bizlerle paylaşmış. Gözlerimizin daha az yorulmasını sağlayabilcek bu özelliği Chrome geliştirici panelinden aktif edebiliyoruz.

Bu güzel özelliği şu adımları takip ederek, aktif edebilirsiniz:

Öncelikle özelliği aktif edebilmek için, Chrome kullanmamız ve tarayıcımızın son versiyon olduğundan emin olmamız gerekiyor.

İlk olarak Chrome'da YouTube hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından, Windows'ta Ctrl+Shift+I, Mac'te ise Option+Command+I kombinasyonlarını

kullanarak Chrome geliştirici sayfasını açıyoruz.

kullanarak Chrome geliştirici sayfasını açıyoruz. Sonra, üst menüde bulunan Console sekmesini açıyoruz. Buraya document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" yazıp ve Enter tuşuna basıyoruz.

Son olarak tarayıcımızı yenileyip, YouTube'a giriyoruz ve sağ üstteki menüden Koyu Renk Modu ayarını aktif ediyoruz.

İşte bu kadar basit; artık siteyi gece modunda kullanabilirsiniz.