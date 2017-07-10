YouTube'u Profesyoneller Gibi Kullanmanızı Sağlayacak 9 Tüyo!

YouTube'u kullanırken platformun tüm nimetlerinden yararlanabilmeniz için 9 tüyo verdik. Bu tüyolar arasında bizim en çok dikkatimizi çeken detay, karanlık modu oldu.

Artık Facebook, Twitter gibi sosyal medyalardan bile daha çok kullandığımız bir platform var. Google’ın elinde bulunan ve yıllar içerisinde daha fazla gelişerek devasa bir sosyal medyaya dönen YouTube, takip ettiğiniz insanların videolarını izlemenize, müzikleri dinlemenize ve sayısız tonlarca işlemi yapmanıza izin veriyor. Bugün sizlere bu devasa sosyal platform için bazılarını daha önce duyduğunuz, bazılarını ise bizimle öğreneceğiniz 9 YouTube tüyosu vereceğiz. Bu tüyoları kullanarak sizler de YouTube’u profesyonel olarak kullanabilirsiniz.

YouTube’u Yenileyerek Kullanın

Belki bilmiyorsunuz, ancak kısa süre önce YouTube yenilendi. Buna ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Karanlık Mod

YouTube’un yeni sürümü ile birlikte birçok yenilik geldi. Bunlar arasında en işimize yarayanı ise karanlık mod diyebiliriz. Özellikle gece ışıklar kapalıyken beyaz tonları gözümüzü çok yorar. Bunun yerine YouTube’u siyah bir arka planla kullanarak çok daha rahat edebiliriz. Karanlık Mod’u aktif etmek için, sağ üstte yer alan profilinize tıklayın. Buradan Koyu Tema’yı bularak etkinleştirin.

Geri Sar

YouTube’da videoları hızlıca geriye almak istiyorsanız “J” tuşundan faydalanabilirsiniz. “J” tuşuna bastığınızda videolar 10 saniye geriye gidecektir. Mobil uygulamada bu işlemi gerçekleştirmek için videonun soluna iki sefer tıklamanız yeterli.

İleri Sar

Geri sar işleminin ileri versiyonunu “L” tuşuna basarak yapabilirsiniz. Video aynı şekilde 10’ar saniye ilerleyecektir. Mobil uygulamada aynı işlemi yapmak için videonun sağ tarafında iki kez tıklamanız gerekiyor.

Duraklat

Videoları duraklatmak için “K” tuşuna basabilirsiniz. Mobil uygulamada bir kez ekrana dokunduktan sonra çıkan orta bara tıklamanız videoyu duraklatacaktır.

Sesi Kapat

YouTube’da sesi hızlıca kapatmak gerektiğinde “M tuşuna (İngilizce 'mute', yani sessiz kelimesinin baş harfi olduğu için) basmanız yeterli.

Daha Sonra İzle

Videonun altında çıkan menüde Paylaş’ın hemen yanında olan menüye tıklayıp daha sonra izle seçeneğini seçerseniz, videoyu daha sonra izlemek üzere tutabilirsiniz.

Videoya Zaman Çizelgesi Ekle

Videolara zaman çizelgesi ekleyebiliriz. 1’den 9’a kadar olan rakamlarda her biri %10’luk kısmı ifade edecek şekilde videoları hızlıca geçebilirsiniz. Örneğin 5 tuşuna bastığınızda videonun %50’lik kısmına gideceksiniz.

Altyazı ile İzleyin

Altyazı özelliğini bildiğinizi tahmin ediyoruz, ancak bu altyazıların yaptığı birçok şey var. Özellikle yabancı kaynaklardan dilini anlamadığınız birisinin videosunu izlediğinizde altyazıyı aktif ederek çeviri sistemini açabilirsiniz. Bu sayede karşıdaki kişiyi kısmen de olsa anlayabilirsiniz.