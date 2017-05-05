YouTube, Ücretsiz Orijinal İçeriklerle Gelmeye Hazırlanıyor!

YouTube, bu kez de Netflix'e rakip olmaya geliyor.

Birkaç ay önce aylık 10 dolarlık ücret karşılığında yeni içeriklerini sunduğu Red platformunu tanıtan YouTube, şimdi de Netflix, Hulu ve Amazon gibi platformlara rakip olmaya hazırlanıyor. Dün New York'ta özel bir etkinlik düzenleyerek platformuna sunacağı yenilikleri duyuran YouTube, Ellen DeGeneres, Kevin Hart, Katty Perry ve Demi Lovato gibi ünlü isimlerin kendi şovlarının da yer alacağı orijinal içeriklerin, ücretsiz olarak YouTube kullanıcılarına sunulacağını duyurdu.

YouTube Red'den farklı olarak, ücretsiz şekilde karşımıza çıkacak yeni platform sayesinde YouTube, kullanıcı ve izleyici sayısını da çok daha üst seviyelere çıkarmayı planlamakta.

Video paylaşım devinin yeni platformunda ücretsiz olarak sunacağı bazı programlar şu şekilde:

Ellen's Show Me More Show

Good Mythical Morning

Kevin Hart: What the Fit?

I Am: Demi Lovato

Best.Cosplay.Ever.

The Super Slow Show

Katy Perry Live Special

Bu hamle ile her geçen gün büyümekte olan Online TV platformuna sağlam bir giriş yapmaya hazırlanan YouTube, şu an için Online TV platformunun lideri konumundaki Netflix'e de en sağlam rakiplerden biri olma potansiyeline sahip. Tabii YouTube'un bu içerikleri ücretsiz sunacak olması, Red platformunun geri planda kalacağı anlamına da gelmiyor. YouTube, ayrıca önümüzdeki yıl Red platformuna özel 40'dan fazla orijinal içerik ve film üreteceğini de resmi olarak açıklamış durumda.