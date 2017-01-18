Youtube'un Android ve iOS Uygulamalarına Uygulama İçi Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

Youtube’un Android ve iOS uygulamaları için uygulama içi mesajlaşma özelliğini Kanada’da test ettiği ortaya çıktı.

TechCrunch’ın yaptığı habere göre Youtube, Android ve iOS uygulamalarında uygulama içi mesajlaşma özelliğini test ediyor. Bu özellik, kullanıcılara Youtube uygulamasından çıkmadan yazı, video ve bağlantı paylaşabilme imkanı tanıyor. Şu anda bu yeni özellik, sadece Kanada’da kullanıma sunulmuş durumda. Google Ürün Müdürü Shimrit Ben Yair, Kanada’nın Financial Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanada’nın dünyanın en çok video paylaşan ülkesi olmasından dolayı, bu özelliğin Kanada’da test edildiğini belirtti. Uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağıysa henüz bilinmiyor.

Ancak bu, şirketin uygulama içi mesajlaşma özelliğini ilk denemesi değil. Google, geçtiğimiz sene mayıs ayında bu özelliği kısa bir süreliğine test etmişti. Anlaşılan Google, Youtube kullanıcılarının Facebook, Twitter vb. platformlar yerine kendi platformu üzerinden haberleşmesini istiyor. Böylece kullanıcılar Youtube’da daha fazla vakit geçirmiş olacaklar. Tabii, bu da Google’ın tam olarak istediği şey.