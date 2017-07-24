Kayıt yaparken videonun oynatılmaya başlanması, ya da aynı ağ üzerinde bulunanların yaptıkları kayıtlardan sıklıkla haberdar edilmeniz sinirinizi bozuyorsa, yazımızdaki adımları takip ederek tüm bunlardan kurtulabilirsiniz.

YoTube’da yayınlanan videoların ve sonsuz yorumlar bölümünün altında bulunan bir çok özellik, cidden can sıkıcı olabiliyor. Otomatik oynatmayı devre dışı bıraktığınızı düşünüyorsunuzdur ama örneğin ailenizin videolarını TV’de gösterirken kendiliğinden oynatmaya başlar. Evde birileri kayıt yaparken bildirim mesajları alırsınız. Bu ve bunun gibi bir çok can sıkıcı özellikler kol gezer oldu maalesef YouTube’da. Peki tüm bunlardan nasıl kurtuluruz?

Aynı Ağda YouTube’da yayın yapan birini nasıl kontrol ederiz

Birileri YouTube’dan Chromecast’e kayıt aktardıkları zaman varsayılan ayarlarda aynı ağ içerisinde bulunan herkes bu durumdan haberdar edilir. Yayınlanmakta olan kayıtla ilgili olarak aynı ağdaki herkese bir bildirim mesajı gönderilir. Bu özelik, YouTube’dan televizyona yapılan yayını durdurmak ya da bekletmek istendiğinde kullanışlı olabilir. Örneğin aile üyelerinden biri yayını durdurmadan odadan çıkmıştır ya da telefonu halihazırda kullanımda olan bir aile üyesine telefon gelmiştir ve o esnada kaydı durdurması gerekmiştir.

Fakat yine de bu özelliği durdurmak isterseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Bildirim alanında görülen ‘Wi-Fi ağınız üzerinde bir cihaz yayın yapıyor’ menüsünü aşağıya çekin ve tüm seçenekleri açın.

2. Videoyu durdurmak için ‘Beklet’ e tıklayın

3. Sesini kısmak için ‘Sessiz’ e alın

4. Videoyu tamamiyle durdurmak için ‘Stop’a tıklayın.

Eğer evinizde Chromecast kullananlar her video yayını yaparlarken bildirim almak istemiyorsanız, şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Ayarla’ı açın

2. Google’a tıklayın

3. Yayın medya kontrolleri’ne gelin

4. Yayın cihazları için medya kontrolü’ne tıklayarak, devre dışı bırakın

Yayın yaparken YouTube’un Otomatik Çalışmasını Nasıl Engelleriz

YouTube’u açın Üstteki çubukta bulunan Google Yayın simgesine tıklayın Chromecast’e tıklayarak yayına geçin Bir videoya tıklayın Ekranın altında bulunan ‘sıra’ya tıklayın Otomatik oynatma açık’a tıklayarak, kapatın

Artık video kaydı yaparken otomatik oynatma özelliğini devre dışı bırakmış oluyorsunuz.

YouTube videosu izlerken ileri ya da geri gitmeyi nasıl hızlı bir şekilde yapabiliriz

Ne zaman bir video izleseniz, birileri gelir ve izlediğiniz şeyin en güzel bölümünü kaçırmanıza neden olur değil mi? Bu tiplerden kurtulmamız mümkün değil ama, YouTube videosunda hızla ileri ya da geri gidebiliriz.

Birkaç saniye geriye gitmek için video ekranının görülebilir kontrollerinin ötesinde bulunan sol kenarına iki kere tıklayın

Birkaç saniye ileri gitmek içinse aynı şekilde sağ kenara iki kez tıklayın.

Eğer isterseniz çift tıklama yaptığınızda atlanacak süreyi de ayarlayabilirsiniz.

Çift tıklamada atlanacak süre miktarını nasıl ayarlarız

Bazıları çift tıklama yaptığında uzun süreli atlama olsun ister zira mütemadiyen ekrana tıklamak zorunda kalmak istemez. Bazılarıysa tam tersine, daha hassas bir ayarlama yapmak istediği için kısa süreli geçişler olmasından yanadır. Her iki beklentiyi de karşılamak mümkün. Şöyle ki: