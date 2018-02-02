YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki 2018 Planlarını Açıkladı!

YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki’nin içerik oluşturucuları için hazırladığı bir yazıda, 2018’de yaşanacak olaylarla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

YouTube, 2017’nin sonlarına doğru yaşanan birden fazla sorunla baş etmeye çalışıyor. Logan Paul’un yayınladığı intihar içerikli video bu sorunların baş kahramanı gibi gözüküyor olsa da, o videodan önce çocukları istismar edici videoların da YouTube üzerinden paylaşıldığı anlaşılmıştı. YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, YouTube içerik oluşturuculara zarar verecek kişilere ciddi cezalar vermeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Wojcicki, perşembe gecesi YouTube İçerik Oluşturucuları bloğunda, 2018 yılında içerik oluşturucuları topluluğuna yönelik ana hedeflerini içeren bir yazı yayınladı. Wojcicki’ye göre 2018, şeffaflık, kitleye katılım, içerik oluşturucu desteği, para kazanma ve sorunlu kullanıcıları içeriyor. Bunlarla birlikte en ilginç not ise, rahatsız edici içerik yükleyen içerik oluşturucularıyla nasıl baş edileceğini keşfetmekle ilgili bir not olarak gözüküyor.

Wojcicki, “Bir içerik oluşturucunun topluluğa büyük zararı dokunacak bir video paylaşımı yapması halinde, bunun bazı sonuçlarının olacağı politikalar geliştiriyoruz. Bu örnekler nadir olsa da, diğer içerik oluşturucularımızın itibarına ve gelirine zarar verebilirler. Bu nedenle uygun şekilde yanıt vermemize izin veren politikalarımız olduğundan emin olmak istiyoruz” dedi.

Wojcicki, YouTube’un yeni politika girişimlerine danışmanlık yapmak için “onlarca uzman danışman” ile çalıştıklarını söyledi. Bununla birlikte YouTube, özel algoritmaları ve 10.000 kişilik bir ekiple YouTube platformunu araştırmaya devam edecek.

Wojcicki, ayrıca reklamverenlerin bu tarz olaylardan kötü etkilenmemesi için çalışıyor. 2017’de PewDiePie’ın yaptığı bazı yanlış söylemlerden dolayı Disney gibi büyük firmalar reklamlarını geri çekme kararı almıştı. Bu durum içerik oluşturucularına zarar verdiği kadar YouTube’a da zarar veriyor. Wojciciki’nin bu açıklamalarından anlıyoruz ki 2018’de şirket, bu tarz konulara karşı daha ilgili ve daha sert olacak.