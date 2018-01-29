YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, platformda yaşanan çocuk istismarı videoları ve Logan Paul krizi gibi sorunların bir daha yaşanmaması için uğraştıklarını, ancak bunun için daha fazla uzmana ve zamana ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

YouTube, her gün milyonlarca hatta milyarlarca insan tarafından ziyaret edilen bir platform konumunda. YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, YouTube’a gelen şikayetler ve bu şikayetlere yapılan geri dönüşler hakkında konuştu. Şirketin denetleme ekibinin platformdaki içerikle uğraşması için daha fazla uzmana ihtiyaçları olduğunu belirten Wojcicki, Logan Paul tarafından yaşanan krizin ardından YouTube’un sorunları hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Logan Paul, intihar eden bir adamın cesedini gösteren bir video paylaşmış ve kendisiyle birlikte YouTube’un da eleştirilmesini sağlamıştı. YouTube’un eleştirilme sebebi, rahatsız edici içeriğin siteden kaldırma süresinin çok geç olmasından kaynaklanıyordu.

Paul’un videosu ile YouTube’un bu tarz konularda ne kadar yavaş olduğunun farkına varıldı. Wojcicki, bu tarz olayların yaşanmaması veya yaşansa bile hızlıca fark edilmesi için “uzmanlar” ile çalışmaları gerektiğini açıkladı. Wojcicki, “Bu sene gerçekten öğrendiğim şey, daha fazla uzmana ihtiyacımız olduğu” dedi. Ayrıca “Çok fazla politika var, bu yüzden her yasayı izliyoruz, ancak bu konular bazen çok vakit alabiliyor. Bu yüzden uzman kişilerle anlaşıp ekibimizi genişletmemiz ve ne tür içeriklerde bu ekibi kullanacağımız konusunda geri bildirim almamız gerekiyor. Ayrıca doğru olanı yapabilmek için politikalarımızı yeniden çizmemiz gerekiyor” diyerek de, bir anlamda YouTube’un ilerleyen dönemde yeni bir sürece gireceğini herkese duyurmuş oldu.

Wojcicki, denetleme konusunda uzmanlara dahi güvenmiyor. YouTube’un denetleme ekibi, 2 yıldır YouTube’da çocuklara uygun olmayan içerikleri yasaklamıyordu. Üstelik bu süreçte pek çok kişiden YouTube’a bu içeriklerin kaldırılması için başvuru yapılmış olmasına rağmen. Neyse ki durum 2017’de fark edildi ve önemli adımlar atılması sağlandı.

Wojcicki, bu tarz sorunları tamamen ortadan kaldırmak için insan ve yapay zekanın ortak çalışması gerektiğine inanıyor. Tek başına yapay zekanın yeterli olmayacağı gibi tek başına insanın da yeterli olmayacağını açıklayan Wojcicki, YouTube’a her dakikada 400 saatlik video yüklendiğini ve bu kadar büyük bir veriyi yalnızca insan gücüyle kontrol edemeyeceklerini belirtti.

YouTube Aralık ayında içerikleri denetleyebilmek için 10.000 kişilik bir ekiple çalıştığını açıklamıştı. Şirketin, önümüzdeki dönemde yeni insanlar işe alıp almayacağını bilmiyorum, ancak bu konuda önlem alacaklar gibi duruyor. Peki, sizce bu kadar büyük bir veriyi ne şekilde kontrol edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.