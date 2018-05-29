Geçtiğimiz aylarda Shakira, Luis Fonsi gibi sanatçıların YouTube videolarını silen, başlıklarını ve küçük resimlerini değiştiren gençler, Fransa'da yakalandı.

YouTube tarihinin en çok izlenen müzik videosunu YouTube semalarından silen iki hacker da 18 yaşında çıktı. Nassim B. ve Gabriel KAB. olarak isimleri açıklanan iki genç, olaydan sonra da bir iki açıklama yapmış ve sadece eğlendiklerini belirtmişlerdi.

Prosox and Kurois'h adındaki iki hacker, Paris'te yakalandılar. Selena Gomez, Taylor Swift, Katy Perry, Chris Brown ve Shakira gibi sanatçıların videolarını hackleyen iki genç, Paris polisinin Vevo'nun da merkez üssünün bulunduğu New York'taki polis güçleriyle yapılan iş birliği sayesinde ele geçirildi.

Her ne kadar 'sadece eğlenmek için yaptık' deseler de bu iki genci önümüzdeki süreçte çok zorlu günler bekliyor. Nitekim milyar dolarlarla oynayan Vevo gibi devasa bir şirketle, YouTube ile ve hatta ülkelerinin yasalarını çiğnedikleri için bir de kamuoyu ile cebelleşmek zorunda kalacaklar. Dava ile ilgili süreç henüz başlamadı. Önümüzdeki günlerde bu 18 yaşındaki iki gençle ilgili yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşacağız.