YouTube'un bir süredir test ettiği yeni arayüzü artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yeni arayüze geçmek için tek bir butona tıklamanız yeterli!

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, hem Google'ın yeni tasarım anlayışına yakın hem de arayüzden ziyade içerikleri ön plana çıkaracak yeni bir tasarım üzerinde çalışıyordu. Aslında bir süredir kullanıcıların deneyebildiği arayüz bugün itibariyle tüm kullanıcılar için sunuldu.

Yenilenen YouTube tasarımıyla birlikte artık çok daha sade bir YouTube arayüzü kullanıyoruz. Elbette arayüzdeki sadelik, YouTube'un kullanımını da kolaylaştırıyor. Ayrıca yenilenen arayüzle birlikte tek değişen şey normal görünüm değil. Yeni görünüm sayesinde tüm kullanıcılar Gece Modu özelliğini de kullanabiliyor. Gece modunu aktif etmek için profil resminize tıklayarak 'koyu renk modu' seçeneğini aktif etmeniz yeterli.

Eğer siz de bir an önce YouTube'un yeni tasarımını deneyimlemek istiyorsanız bu bağlantıya giderek yeni arayüze geçiş yapabilirsiniz.