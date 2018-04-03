Gelen son dakika haberine göre Youtube'un Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki ofisine silahlı saldırı düzenlenmiş durumda.

Gelen haberler an itibarı ile San Bruno'daki Youtube ofisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi içermiyor. Bununla birlikte gelen birden çok silah sesi sonrası birçok Youtube çalışanının panik içerisinde 911'i arayıp yardım istediği belirtiliyor.

Ofiste çalışanlardan biri olan Vadim Lavrusik‏'in açıklamalarına göre kendisi silah sesleri duymuş ve masasınının önünden çalışma arkadaşlarının kaçıştığını görmüş.

Son gönderdiği tweet ise şu anda güvende olduğu ve herhangi bir röportaj verecek durumda olmadığı yönünde. Bununla birlikte maalesef konuyla alakalı henüz yeni bir gelişme yok. Yaşanan durumda herhangi bir yaralı ve ölü olmaması en büyük dileğimiz. Durum hakkında yeni bir bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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Bölgeden gelen haberler olayda ölü ve yaralılar olduğu yönünde. Saldırganı gerçekleştirenin kimliği henüz belli değil ancak olayın tam teçhizatlı bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildiği iddiaları mevcut.

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Saldırının bir terör saldırısı olmadığı ve kişisel bir gerekçesi olduğu söyleniyor. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı ve saldırıyı gerçekleştire kadının da intihar ettiği şu an gelen en yoğunluklu bilgi diyebiliriz.