Akşam eve geldiniz ya da sabaha uyandınız. Abonesi olduğunuz kanallardan gelen bildirimlere baktınız ya da bir şekilde YouTube’a girdiniz. Sonsuz bir solucan deliği gibi bütün zamanınızı muhtemelen size çok da faydası olmayacak videolara ayırdınız. Bütün işlerinizi ertelediğinizi fark ettiğinizde 15. videonuzu izliyordunuz. Merak etmeyin; YouTube bu konuda imdadınıza yetişiyor.

Google, I/O 2018 etkinliğinde akıllı telefon bağımlılığına karşı savaş açtığını, bu bağımlılığın insanları bambaşka hale getirdiğini, sağlıklı bir toplum için önlem alacağını söyledi. Bir dakika? Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’in üreticisi Google mı? Evet, telefon bağımlılığını üst düzeye çıkartan şirketin ta kendisi, kendi yarattığı egemen hastalıkla savaşacak.

Bu söylenenler ilk başta inandırıcı gelmeyebilir, ancak Google eğer bunları söylüyorsa bağımlı olacağımız bir başka şeyi çoktan hayata geçirmeye başlamıştır: Yapay zekalar. Elbette bu bağımlılığı hat safhaya çıkartan başka Google hizmetleri de var. Mesela YouTube’da geçirilen süre ortalamaları gün geçtikçe artıyor. Google ise akıllı telefon bağımlılarının en uğrak noktalarından birisi olan YouTube’da kendi topuğuna sıkacak bir çalışma yürütüyor.

Sonsuzluğu ayaklarımızın altına seren YouTube akışı, şirketin son çalışmasıyla bölünebilecek. Uygulama size bir ara vermeniz gerektiğini hatırlatıyor. Hatta bir deneme versiyonu diyebileceğimiz şekli, uygulama içinde bulunuyor.

Basit bir ayarla YouTube’un size “Mola ver” uyarısı yapmasını sağlayın:

Akıllı telefonunuz üzerinden YouTube uygulamasını açın. Ardından sağ üst köşedeki Profil simgesine dokunun. Karşınıza gelecek listeden Ayarlar seçeneğine girin, en üstte yer alan Genel menüsüne giriş yapın. Bu listenin üzerinde “Video izlemeye ara vermem gerektiğini hatırlat” seçeneği bulunacak.

Yukarıda yer alan seçeneklerden size en uygun olanını belirleyip, YouTube’un alarm göndermesini sağlayabilirsiniz. Özellikle kontrolsüz bir şekilde YouTube akışına kendinizi kaptırıyorsanız, bu seçenek size gerçek dünyadaki işlerinizi hatırlatacaktır.

Google bağımlılık konusunda gelecekte oluşması muhtemel düşmanca algıyı daha şimdiden zayıflatmaya başladı.