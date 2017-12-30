Dünyanın en popüler içerik yayıncılığı ve video paylaşım platformu YouTube, internet sitesinin içine gizlenmiş, birbirinden işlevsel ve eğlenceli özellikler barındırıyor.

Herkesin hayatında artık kendine bir yer bulan, internet devriminin en büyük markalarından birisi haline gelen bir platform var. Buradan kimimiz sadece müzik dinliyor, kimimiz vakit geçirmek için çeşitli içeriklere dalıyor, kimimiz artık TV bile izlemiyor.

YouTube hiç kuşku yok ki kendine has bir medya devriminin öncüsü oldu. Artık bu platforma has diziler bile çekiyor, izliyoruz. Bunca zamanı orada harcarken bazen pratik çözümlere ihtiyaç duyuyoruz.

1. Arkadaşınıza göndereceğiniz bir videonun belirli bir bölümden başlamasını ister misiniz?

Bunun için, video altındaki paylaş butonuna tıklamanız gerekiyor. Çıkan URL’nin sonuna aşağıdaki satırı ekliyor ve istediğimiz saat, dakika ve saniyeyi giriyoruz.

1 saatten sonra yapılan alıntılar için: &t=1h0m30s

Daha kısa videolar için: &t=0m30s

Örneğin:

2. YouTube’u arka planda çalıştırın:

iOS: iPhone ya da iPad’iniz üzerinden tarayıcınızı açın ve YouTube üzerinden izlemek istediğiniz videoyu bulun. Ardından Home tuşuna basın ve ana ekrana dönün. Bu aşamada video kapanacaktır. Devam etmesini sağlamak için, İşlem Merkezi’ne gidin ve oynat butonuna tıklayın. Video sadece ses olarak oynamaya devam edecektir.

Android: Aslında temel olarak aynı hile geçerli olsa da Android üzerinden YouTube’u tarayıcı ile açtıktan sonra, sol ya da sağ köşede çıkan üç nokta simgesine tıklayıp, sayfayı mobil değil web sürümünde görüntülüyoruz. Bu aşamadan sonra videonun medya kontrolleri Araç Çubuğu üzerinde beliriyor.

3. YouTube görüntüleme geçmişinizi temizleyin:

Hem mobil hem de web sürümlerinde ve uygulamalarda YouTube, daha önce izlediklerimizin bir listesini tutar. Bunu görüntülemek için sol taraftan açılan ve abonelik listemizin göründüğü çekmede Geçmiş seçeneğine gidin. Buradan seçtiğiniz tarih aralığını ya da geçmişinizin tümünü silebilirsiniz.

4. YouTube'u Netflix’e benzetin, gözleriniz rahat etsin:

Bunun için arama çubuğuna www.youtube.com/leanback yazın ve sonucu kendiniz görün

5. Videoda çalan şarkıları keşfedin:

Şarkı ismini öğrenmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayıp, Mooma.sh isimli internet sitesine girip yapıştırın. Site videoyu analiz ettikten sonra size şarkıların listesini verecektir.

6. Videolardaki ayrıntıları kaçırmayın:

Bunun için video oynarken yavaş çekimde izlemek için boşluk tuşuna basın ve basılı tutmaya devam edin.

7. Bir videoyu otomatik döngüye sokmak için:

Eğer herhangi bir videonun sürekli tekrar etmesini istiyorsanız, YouTubeRepeater isimli hizmeti kullanın. Bunun için,

www.youtube ve .com arasına “repeater” kelimesini yazın.

Örneğin: “https://www.youtuberepeater.com/watch?v=B62x0UMHPPo”

8. Videolardan istediğiniz bölümleri GIF haline getirin:

Adres çubuğundaki “www.” ve “youtube.com” arasına “gif” yazın ve izlediğiniz video için GIF oluşturma yöneticisi açılsın.

Örneğin: “https://www.gifyoutube.com/watch?v=B62x0UMHPPo”

9. Videolara kısa yollarla hükmedin:

Bir video izlerken kolayca gerçekleştrimek istediğiniz komutlar için şu harflere basabilirsiniz:

K: Duraklat / oynat

J: Videoyu 10 saniye geri sarma

I: Videoyu 10 saniye ileri sarma

M: Videoyu kapat