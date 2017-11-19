Youtube'un Mobil Uygulamasına "Koyu Tema" Özelliği Geliyor!

Youtube'un masa üstünde var olan "Koyu Tema" özelliği, mobil uygulamaya da geliyor.

Şu aralar sosyal ağlar arasında "karanlık mod" olarak da bilinen, geceleri göz yormaması için veya alternatif bir tema olarak kullanabilmek için getirilen bu özellik, her sosyal ağ için küçük farklılıklara sahip olsa da hepsinde aynı amaca hizmet ediyor. Genelde mobil cihazlar için daha sık kullanılan bu özellik, çoğu sosyal ağ için öncelikle mobil uygulamaya daha sonra masaüstü versiyonlarına getirilmişti.

Youtube ise uzun süredir masaüstü versiyonunda bu özelliğe sahip. Ancak Youtube'un Android için beta olarak yayınladığı v12.45 sürümünde ortaya çıktığına göre, artık mobil uygulamaya da koyu tema özelliği geliyor. Şimdilik herkese açık olmayan bir geliştirici betasında ortaya çıkan bu özelliğe apk olarak ulaşılabilse de, şimdilik geliştirme sürecinin bitmediğini ekleyelim.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi özellik açıldığında tam olarak her yeri koyu temayla kaplamıyor. Ancak denemek istiyorsanız aşağıdaki beta apk'sını telefonunuza kurabilirsiniz. Yine de özelliğin mobil uygulamaya gelmesi güzel. Çünkü genel olarak bu koyu tema ya da karanlık mod özellikleri gece telefon kullanırken göz sağlığımıza biraz olsun daha faydalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Özelliğin başka hangi uygulamalara daha gelmesi gerekiyor?