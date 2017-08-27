YouTube Uygulamasında Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Özellik

YouTube dünyada en çok kullanılan video izleme platformlarından biri. Özellikle de mobil teknolojilerin bu kadar gelişkin olmadığı yıllardan beri var. Ancak mobil teknolojilerle birlikte YouTube'un farklı bir seviyeye geldiği de bir gerçek. İşte YouTube'un mobil uygulamasında muhtemelen olduğunu bilmediğiniz 5 özellik.

Öncelikle söyleyelim; bu özelliklerin her biri her kullanıcı için geliştirilmiş özellikler değiller. Eleştirileri daha yazarken tahmin ettiğimizden dolayı şimdiden söylüyoruz: Bu özelliklerden ikisi YouTube'un şu sıralar Netflix ve Hulu gibi ücretli platformlara rakip olarak çıkarttığı YouTube Red üyeliğiyle edinebileceğiniz özellikler. Fakat aylık üyelik parası vermek istemeyenler içinde bu maddeler YouTube Red'in ne gibi özellikler sunduğuna dair bir bilgi içeriği olarak da görülebilir. Haydi şimdi sizin için derlediğimiz 5 YouTube özelliğine geçelim.

"Çift dokunuş" ile video ilerletmek

YouTube'un mobil uygulaması üzerinden video izliyorsunuz ve ekrana tek dokunuşta çıkan menüleri ve önerileri görmeden video ilerletmek istiyorsunuz. YouTube bunun için mobil uygulamasına güzel bir özellik eklemiş. Eğer video izlerken ekrana arka arkaya iki kez dokunursanız, izlediğiniz videoda 10 saniye ileriye atlayabiliyorsunuz.

Mobil veri kullanımını sınırlama

YouTube uygulamanızdan Wi-Fi'ya bağlı olmadan video izlemek bazen epeyce bir veri indirmesi gerektirebiliyor. Özellikle de mobil internet kotalarının sınırlı olduğu bizim ülkemiz gibi ülkelerde bu ciddi bir sorun. Bu yüzden mobil veriniz üzerinden yanlışlıkla bile video açmak istemiyorsanız, YouTube'un "Ayarlar" bölümünden "Genel" seçeneğine geçip oradan da ekranda da görünen "Mobil Veri Kullanımını Sınırla" seçeneğini aktif ederek bu özelliği kullanabilirsiniz.

360 Derecelik Videoları VR Gözlükle Kullanılabilir Hale Getirme

YouTube'da şu aralar bulabileceğiniz bir sürü 360 derecelik video var. VR gözlüğünüz olmadan da izleyebileceğiniz bu videoları eğer VR gözlüğünüz varsa, YouTube uygulaması içerisindeki seçenekle uyumlu hale getirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey, mobil uygulamanızda açtığınız videoda sağ alt köşedeki VR gözlüğüne benzer ikona tıklamak, ya da sağ üst köşedeki üç noktalı ikona dokunarak çıkan menüden "Cardboard'da görüntüle" yazan seçeneğe dokunmak.

Arkaplanda videoyu oynatmaya devam etme (YouTube Red)

YouTube'un bir süredir mobil uygulama kullanıcılarının istediği bir özellik var. O da müzik dinliyorsanız veya görüntüsüne ihtiyaç duymadığınız videoları oynatıyorsanız, uygulamayı arka plana alıp videoyu oynatmaya devam etmek. Bir süredir YouTube bu isteğe cevap vermiyormuş gibi gözükse de eğer YouTube Red abonesiyseniz, bu özellik zaten size sunuluyor. Ha eğer Red abonesiyseniz ve bu özelliği kapatmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken "Ayarlar" seçeneğinden "Arkaplan ve İndirmeler" seçeneğine girmek.

Videoları çevrimdışı izlemek için telefonunuza indirme(YouTube Red)

Dedik ya YouTube, YouTube Red'i Netflix ve Hulu gibi platformlarla rekabet etmek için kurdu diye. İşte onlardan örnek aldıkları bir özellik daha. Eğer YouTube Red üyesiyseniz, internet olmadığı zaman da çevrimdışı olarak izlemek istediğiniz videoyu uygulama üzerinden telefonunuza indirebiliyorsunuz. Sadece YouTube Red üyelerinin görebildiği, video başlığının hemen altındaki "İndir" seçeneği ile daha sonra izlemek istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. Ancak ilk indirdiğinizde YouTube size hangi kalitede indirmek istediğinizi soracak. Daha sonraki indirmelerinizde isterseniz aynı seçeneklerle indirebildiğiniz "Ayarlarımı hatırla" seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra ise yine "Ayarlar" kısmındaki "Arkaplan ve İndirmeler" kısmından seçeneklerinizi yeniden belirleyebilirsiniz. Ya da isterseniz indirmelerinizi sadece Wi-Fi üzerinden yapmanızı sağlayan bir seçenekle de mobil veriniz açıkken indirme yapmanızı kısıtlayabilirsiniz.