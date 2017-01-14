YouTube'ta Çok İşinize Yarayacak Ancak Pek Bilinmeyen 10 Muhteşem Özellik

YouTube, gün geçtikçe kendisini geliştiriyor. Sunduğu şahane özelliklerle, hem içerik üreticilerine hem de izleyicilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Bulardan 10 tanesini sizin için derledik.

YouTube, yeryüzündeki en popüler sitelerden biri. İster müzik olsun, ister komik birşey veya bir eğitim seti, kendini ister istemez YouTube’da bulacaktır. Eylül, 2016’da 44 video, 1 milyar izlenme almış ve 4 tanesi iki milyarı geçmiş. Psy’ın “Gangam Style”ını bilmeyen var mı? Elbetteki, YouTube popüleritesini sadace içerikleriyle korumuyor, birçok özellik de sunuyor. Sizlere bunlar arasından derlediğimiz 10 YouTube hack’i sunuyoruz!

1-GIF Yapabilirsiniz

İlk yok, GIF Maker sayfasına giderek, GIF yapmak istediğiniz linki kopyalamak. Buradan siteye gidebilirsiniz. 15 dakikadan uzun olmaması gerekiyor. İkinci yol ise daha pratik; izlediğiniz videonun URL’sine, “www.” den sonra “gif” ekleyerek Gifs.com’a gidebilirsiniz.

2-Easter Egg’leri Bulun!

Tıpkı Google.com gibi YouTube da bir sürü easter egg’e sahip. YouTube arama çubuğuna “doge meme”, “do the harlem shake” gibi ifadeler bunlardan yalnızca birkaçı.

3-Karaoke İçin Videoları Kullanabilirsiniz

Eğer Chrome web browser kullanıyorsanız, Musixmatch Lyrics for YouTube eklentisini buradan indirebilirsiniz. Bu sayede YouTube, sizin karaoke için kullandığınız bir platform olacak.

4-Videoları Belirli Bir Saniyeden Başlayacak Şekilde Paylaşabilirsiniz

Videoları bir başkası ile paylaşırken, karşınızdakine başlamasını istediğiniz saniyeyi seçerek atabileceğinizi biliyor muydunuz? Videonun altında paylaş sekmesine tıkladığınızda, alt tarafta “Başlatma Zamanı” kısmına istediğiniz dakika ve saniyeyi girebilirsiniz.

5- Filigran Özelliği İle Videolarınızın Teliflerini Koruyabilirsiniz

Filigran özelliği, videonuzun içine konulan bir dijital imzadır. Bu sayede videonuzu çalmaya kalkanlar karşısında telif hakkı isteyebilirsiniz. YouTube, bu hizmeti de sunmuş. “İçerik Stüdyosu”na tıklayarak soldaki “Kanal”a gelin. “Marka Bilinci Oluşturma” kısmına gelin ve “Filigran Ekle”yi seçin.

6- Tıklanabilecek Kartlar Koyun

Videonuzda bahsettiğiniz bir konu hakkında daha ayrıntılı bir videonuz daha mı var? Yoksa izleyiciyi başka bir videoya mı yönlendirmek isiyorsunuz? Bunları yapabilmek için, videonuzun istediğiniz saniyesine, kart ekleyebilirsiniz. “İçerik Oluşturucu Stüdyosu”na giderek “Video Yöneticisi”ne gelin. İstediğiniz videonın sağındaki oktan “Kartlar” diyerek işleminizi yapabilirsniz.

7-Videoları TV Modunda veya Daha Geniş Ekranlı Cihazlar İçin Kullanın

Bazen YouTube videolarını akıllı telefon veya tabletten büyük bir ekranda kullanmak istersiniz. Böyle bir durumda, YouTube TV modunu kullanın. Buradan direkt olarak bu moda erişebilirsiniz.

8-Ses Efektleri ve Görsel Efektler Kullanın

“İçerik oluşturucu stüdyosu” kısmından “Video Yöneticisini” seçin. Değişiklik yapmak istediğiniz videonun “Düzenle” düğmesinin yanındaki oka tıklayarak basın. İsterseniz “Ses” isterseniz “Görüntü” iyileştirme diyerek efekt ekleyebilirsiniz.

9-YouTube Videoları İçin Şarkılar Belirleyin

MooMash sitesinde bulunan arama çubuğuna video URL’sini yazarak istediğiniz arka plan müziği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Birkaç saniye içinde site size bilgi verecektir. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.

10-Eğitim Videolarını Ağır Çekim İzleyin

Her video türü için uygun olan bu özellik, özellikle ders izlemeyi adet edinmiş kişiler için çok uygun. Video penceresinin sağ alt bölümündeki dişli işaretini tıklayın ve 0.25’ten 2’ye kadar olan araklıkta videoyu yavaşlatıp hızlandırın.