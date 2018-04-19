YouTube'un en gizemli ve tuhaf karakterlerinden biri olan Poppy davalık oldu. Poppy'yi mahkemelik eden durum ise karakterin yaratıcısı olan Corey Mixter'ın eski kız arkadaşını taciz etmesi ve Poppy karakterini ondan çalmış olması.

YouTuber Mars Argo (Brittany Sheets), müzisyen ve internet karakteri olan Poppy ve karakterin yaratıcısı olan Titanic Sinclair ya da diğer bilinen adı ile Corey Mixter’a dava açıyor. The Verge tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Argo, Mr. Mixter tarafından ağır bir şekilde duygusal, psikolojik tacize ve manipülasyona uğradığını, Mr. Mixter’ın Poppy aracılığı ile Mars Argo’yu bitirme operasyonu hazırladığını iddia etti. Mars Argo’nun Poppy’ye karşı dava açmasının nedeni ise Mixter’ın yasa dışı eylemlerine bilerek ortak olması.

Poppy’nin ilk videosu olan Poppy Eats Cotton Candy, Kasım 2014 tarihinde yayınlandı ve Mixter ile Argo aynı yıl ayrıldılar. Poppy o zamandan bu yana yayınladığı gizemli ve tuhaf videoları ile YouTube’un en ilgi çeken karakterlerinden biri olmayı başardı. Poppy, YouTube’un ünlü komplo teorisyenleri için mükemmel bir malzeme olmaya devam ederek bu yıl Sundance Film Festivali’nde I’m Poppy’nin premier’ini yaptı.

Mars Argo’nun iddialarına göre Corey Mixter hem ilişkileri sırasında hem de sonrasında Argo’yu fiziksel ve sanal ortamdan takip etti, birden bire kapısında belirdi, evine girdi, onu tehdit etti, hatta fiziksel olarak saldırdı ve taciz etti. Üstelik Argo, iddialarını mahkemeye sunduğu fotoğraflar ve metin mesajlarının ekran görüntüleri ile de destekliyor.

Mars Argo’nun iddiasına göre Poppy karakteri de o kadar özgün değil. Mars Argo ile Poppy karakterleri arasındaki benzerlik zaten dikkat çekiyordu. Fakat iddiya göre Mixter, Poppy karakterini doğrudan Mars Argo’dan aldı ve hatta Poppy karakterini canlandıran Moriah Pereira, Mars Argo’ya benzemek için konuşma sesini dahi değiştirdi. Poppy ya da Mixter ise iddialar ve dava hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmiş değil.