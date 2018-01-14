Youtube'un Uygulamasına, Gece Modu ve Gizli Mod mu Geliyor?

Youtube'un son güncellemesindeki kodlarda "gece modu" ve "gizli mod" özelliğini sağlayan kodlar bulundu!

Uygulamalara gelecek olan özellikleri genelde uygulamayı geliştiren şirketler duyururlar. Ancak bu sefer daha farklı bir olayla karşınızdayız. 9to5Google adlı site, Youtube'un 13.0 versiyonundaki kodları incelerken, ileride gelebilecek iki özelliğe dair kodlar buldu. Bunlardan biri bir çok kullanıcı tarafından beklenen Gece Modu ya da "Karanlık Tema"yken, diğeri ise kimsenin beklemediği "Gizli Mod".

Karanlık Tema zaten şu an hali hazırda, Youtube'un masaüstü versiyonunun sahip olduğu bir özellik. Yani yakın bir zamanda uygulamaya da geleceği bekleniyordu. Ancak Google tarafından bir türlü resmi bir açıklama görememiştik. Bir diğeri "Gizli Mod" ise aslında Chrome kullanıcılarının yakından bildiği bir özellik. Chrome'un normalde hem mobil uygulamasında hem de Masaüstü versiyonunda ulaşabileceğiniz özellik, aslında size takip edilememezlik sağlıyor.

Normalde geçmişi saklamama ve çerezlerin toplanmaması gibi özellikler sağlayan "Gizli Mod", Youtube'un mobil uygulaması için tam olarak ne sağlayacak bilinmez. Zaten bu özellikler kodların içerisinde bulundu diye bir sonraki güncellemede karşımıza çıkacak demek değil. Hatta hiç karşımıza bile çıkmayabilir. Yine de "Karanlık Tema"nın uygulamaya getirilmesi için çalışıldığı açısından ilk somut bilgiyi edinmiş de olduk diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz?