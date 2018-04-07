Popüler platform YouTube, son günlerde marka imajını ve kullanıcılarını korumak için önemli adımlar atmıştı. Ancak platformun bazı kuralları, YouTube kullanıcılarını ve içerik üreticilerini gün geçtikçe Twitch'e yönlendirmeye başladı.

YouTube en son kurallarıyla, platformdaki 'kötü niyetli yayıncıları' önlemek ve kullanıcıların istismar edilmemesi için 2017 yılında binden az takipçiye ve 4000 saatten az içerik üretenlerin para kazanmasını ve videolarına reklam koymasını engellemişti.

YouTube her ne kadar bunu platformun temizlenmesi için bir yenilik yapmış olsa da kullanıcılar, büyük kanalların daha da büyümesi konusunda endişeleniyordu. YouTube içinse endişe verici olan kısım, içerik üreticilerin para kazanmak için başka bir platforma yönleneceği konusu. YouTube'a rakip olabilecek platformsa, genellikle oyun yayıncılarının bulunduğu Twitch platformu olacak.

Twitch, YouTube'a Rakip Olabilir Mi?

Buna kısaca bir cevap vermemiz gerekirse, cevap 'evet' olur. Her ay 100 milyon kadar kullanıcıya sahip olan Twitch, özellikle oyuncular yani 'gamer'lar için hızla büyüyen bir platform. Ancak en kazançlı yayıncılar konusunda YouTube, Twitch'ten daha önde.

Twitch platformundaki hayran bağış fonu, kolay bir para kazanma seçeneği olmasının yanı sıra, içerik üreticileri açısından daha güvenilir bir gelir kaynağı. Ayrıca platformu daha da geliştirmek amacıyla şirket, birçok reklamverenle birlikte çalışıyor. Örneğin, Disney platforma getirmek amacıyla şu anda Twitch ile birlikte çalışıyor.

YouTube'un kaderi 2 yıl öncesine kadar ne kadar parlak olsa da şu anda platformun kaderini öteki adımları ve Twitch belirleyecek gibi gözüküyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Twitch, YouTube'un tahtını elinden mi alacak?