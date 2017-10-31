YouTube Yıldızlarından Gelen "iPhone X İlk Bakış" Videoları!

YouTube, 3 Kasım’dan sonra bir süre iPhone X ambargosu altında kalacak. Ancak içerik üreticileri, süreci biraz erken başlatıp 4 gün öncesinden ilk iPhone X deneyimi videolarını yayımlamaya başladılar.

Apple’ın her yeni iPhone’u piyasaya sunduğu, yani cihazların tüketiciye ulaştığı ilk günlerde internet, organik bir şekilde Apple lehine geçiyor. Bunda en büyük payın sahibi içerik üreticileri oluyor. Çünkü yeni iPhone’u almak isteyenler, alamayanlar ya da gelinen noktayı merak edenlerin sayısı çok fazla. Diğer yandan bu durum, YouTube gibi platformlardaki popüler içerik üreticilerinin konu ihtiyacını da karşılıyor.

iPhone X’a muhtemelen ön sipariş kanalıyla ulaşan ve içeriklerini yüklemek için özellikle 3 Kasım’ın yaklaşmasını bekleyen YouTube yıldızı kanallar, ilk deneyim videolarını yayımlamaya başladılar. Ayrıca Apple, cihazların satışına başlamadan önce içerik üreticilerine, içeriklerin ne zaman yayınlanabileceğini söyler. Herkes Apple’ın içerik ambargosunun 31 Ekim’de kalkacağını düşünse de ilk etkileşim videoları biraz erken gelmeye başladı.

Soldier Knows Best, Booredatwork, High Snobiety, ve Fashion Magazin gibi popüler kanallardaki iPhone X içerikleri, daha önce bilmediğimiz şeyleri anlatmıyorlar. Bu videolara benzer içerikleri 12 Eylül’de gerçekleşen iPhone X lansmanından sonra da görmüştük.

Yeni yayınlanan videolardan başlıcaları:

Fashion Magazin, iPhone X’a ilk bakış ve en iyi 10 özelliğini derlemiş:

Soldier Knows Best, üstün iPhone X deneyimi üzerinde durmuş:

Booredatwork.com ise net bir kullanıcı deneyimi sunmak için temel özelliklere deyinmiş:

Dediğimiz gibi bu videolar bize iPhone X hakkında bilmediğimiz şeyleri anlatmıyorlar. Bu içerikler genel anlamda Apple sponsorluğuyla oluşturulduğundan ya da ön siparişlerle mümkün olduğundan dolayı yeni şeyler sunmak konusunda zayıf kalmışlar.

Elbette biz de yakın zamanda daha objektif ve yenilikçi bir anlatımla iPhone X’u inceleme altına alacağız.

O video gelene kadar, iPhone X Almak Yerine 6899 TL İle Yapabileceğiniz 6 Şey videomuzu izleyebilirsiniz: