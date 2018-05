Bir süre önce YouTube yayıncılığına başlayan ünlüler kervanına katılan ünlü aktör Will Smith, türlü türlü çılgınlıklar yaparak abone kazanmaya çalışıyor. Bunun için ABD’nin ve dünyanın en sarp bölgelerinden birisi olan Büyük Kanyon üzerinde, helikopterden bungee-jumping yapacak.

YouTube, gün geçtikçe daha seçkin kişilerin yayıncılık yapmaya başladıkları bir yer haline gelmeye başladı. Ülkemizde bile pek çok popüler sanatçı ve insan, kendi isimlerine açtıkları kanaldan içerik üretip yayınlıyorlar. Bunda elbette bir anda patlak veren internet ünlülerinin, kendilerinden daha çok tanınmalarının da payı var.

YouTube her iki kitleden de ciddi derecede para kazanıyor. Bu nedenle ünlü bir simanın yayın yapması, kendisi için çok daha iyi. Organik bir şekilde platforma yeni izleyiciler dahil olmaya devam ediyor. Konusu ne olursa olsun her filme yakışan ünlü ABD’li aktör Will Smith, kendi adına açtığı kanalda yayın yapan ünlülerden en bilineni.

Will Smith, robot Sophia’yı Türkiye’ye gelmeden bir süre önce konuk etmişti:

Çılgın meydan okumalara cevap vermeye çalışan Smith, geçtiğimiz ay helikopterle Büyük Kanyon üzerinde bungee-jumping yapmayı da kabul etti:

Will Smith, bu büyük atlayışı 25 Eylül 2018 tarihinde, tam da 50. yaş gününde gerçekleştirecek. Atlayışın canlı yayınlanması için gerekli çalışmaları başlatan YouTube, pek çok reklam veren marka ile anlaşmaya başladı. Ünlü aktör Will Smith, bu atlayıştan elde edilen gelirin yardım kuruluşlarına bağışlanacağını söyledi.