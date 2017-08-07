YouTube'un mobil uygulamasına videolar hakkında görüşlerini belirtebileceğiniz ve arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir mesajlaşma özelliği geliyor.

Google, YouTube'da beğendiğiniz bir videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız veya video hakkında tartışmanız için uygulamadan ayrılma durumunu ortadan kaldırıyor. YouTube mobil uygulamasına gelen yeni mesajlaşma özelliği ile uygulamadan ayrılmadan video hakkında arkadaşlarınızla sohbet edebileceksiniz.

Özellikten faydalanabilmek için izlediğiniz videoda üst kısımdan paylaş tuşuna dokunmanız yeterli olacak. Ardından rehberinizdeki kişileri seçebilir ve sohbetinize başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni birisini ekleyebilir ve sohbetinizin direk linkini alarak başkalarına atabilirsiniz.

Bu özellik, daha önce yalnızca Kanada'da mevcuttu, ancak şimdi tüm dünyadaki kullanıcılara sunuluyor. Genelde YouTube içeriklerini başka platformlar aracılığıyla paylaşmaya alıştıysanız bu özellik işinize yaramayabilir ancak kesin bir rahatlık sağlayacağını görebiliyoruz. O yüzden özelliği denemekte fayda var diyebiliriz.