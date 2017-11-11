Youtube "Uygunsuz Çocuk İçeriklerine" Yaş Sınırı Getiriyor

Youtube sonunda, çocuklar için uygunsuz olabilecek olmasına rağmen, çocuk kategorilerinde epeyce fazla gördüğümüz rahatsız edici içeriklere ilişkin büyük bir adım atıyor.

Youtube'un çocuk kategorilerini hiç gezdiniz mi bilmiyoruz, ancak bazı videolar gerçekten de çocuklar için olmayacak kadar rahatsız edici. Özellikle de popüler çocuk kültürünün, bazı karakterlerini kullanan bu kanallar, rahatsız edici içeriklerine rağmen Youtube'un algoritmasından dolayı çocuklar tarafından izlenebilir haldeydi.

Özellikle de bizdeki Yorekok gibi kanalların da epeyce eleştirdiği bu kanallar, yurt dışı basınınca da epey fazla eleştiri almıştı. Buna yönelik Youtube ise ilk adımı bu tip kanallara ilişkin sert bir para kazanma sınırlaması getirerek ilk önlemini almıştı. Ancak bunlara rağmen kaldırılmayan videolar, hala yayınlanmaya devam ediyordu. Özellikle de çocuklar için özel açılan "Youtube Kids" gibi servislerde de yayınlanan bu içeriklere ilişkin daha ciddi bir önlem ise dünden itibaren geldi.

"Bir çocuğun boğulduğunu gösteren sözde çocuk içeriği"

Youtube yetkililerine göre, artık bu içerikler kullanıcılar tarafından şikayet edilirse, yaş sınırı getirilerek, çocuklara ulaşmasının yolu bir nebze olsun kesilecek. Ayrıca bu tip şikayetleri almış kanallar "Youtube Kids" servisinden kaldırılacak. Peppa Pig, ANİMALS FOR KİDS, BABYFUN TV gibi kanallar ise bununla birlikte ilk kaldırılan kanallar oldu.

Ancak ortada bir sorun var ki, bu kanallara ilişkin Youtube'un şikayetler dışında etkili bir tespit etme yöntemi yok. Özellikle de yurtdışındaki bloglarda, daha etkin bir filtreleme sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca çocukları için "Youtube Kids" servisini kullanmayan ailelerin kanallarında, hala bu videoların izlenebileceği, en azından bu noktadaki kafa karışıklığı yaratan algının bir şekilde çözülmesi gerektiği savunuldu. Siz ne düşünüyorsunuz?