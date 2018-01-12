YouTube, reklamverenlere doğrudan premium YouTube içeriklerine reklam verme imkanı sunan Google Preferred'a veteriner videolarını da dahil etmeyi planlıyor.

Özellikle son bir yıl içinde artan YouTube’un reklam politikalarına uygunsuz içerikler, Google’ın çok önemli reklamverenlerini kaybetmesine yol açmış ve şirketi bu konuda katı bir tutum içine girmeye zorlamıştı.

YouTube, reklamverenlerin içlerinin rahat olması ve ürünlerini daha kaliteli videolarda görüntülemeleri için Google Preferred’ı geliştiriyor. Google Preferred dahilinde reklamverenler biraz daha fazla ücret ödeyerek reklamlarını en kaliteli YouTube içeriklerinde gösterebiliyorlar.

Google’ın yeni planı ise veterinerlik videolarını ‘premium’ video içerik olarak kabul ederek Google Preferred içine almak. Zira veterinerlik videoları her hayvan sever için faydalıdır ve reklam verenler için uygunsuz bir durum oluşturmazlar.

YouTube, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile 10 bin çalışan işe alacaklarını ve bu çalışanların görevlerinin YouTube’u uygunsuz içeriklerden korumak olacağını söylemişti. Bunun dışında şirket, uygunsuz videoları tespit etmek için yapay zekayı da kullanıyor.

YouTube’un geçtiğimiz yıllarda yaşadığı en büyük problemler ırkçılık ve terörizmdi. Video paylaşım platformunun şu anki en büyük sorunu ise çocuklara yönelik uygunsuz örnek oluşturan içerikler. Bu içeriklere örnek olarak ise son günlerde sıklıkla konuşulan Logan Paul gösterilebilir.

Logan Paul, geçtiğimiz hafta yayımladığı videoda bir intihar ormanına gitmiş, orada intihar etmiş bir kişiyle karşılaşmış ve cesedin görüntülerini videoda göstermişti. Bu olaylar üzerine Logan Paul ve YouTube oldukça fazla eleştiri almış, son olarak YouTube, Paul’u Google Preferred’den çıkarmıştı.