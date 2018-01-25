Tüm Çabalara Rağmen Deterjan Kapsülü Yiyen Sayısı Artıyor

Youtube, Amazon ve bir çok deterjan markasının uğraşıları ve uyarılarına rağmen, "Tide Pod Challenge" adı altındaki trend ile birlikte ünlü olan deterjan kapsülü yeme vakaları gittikçe artıyor.

Sosyal medya bir çok ilginç trendi de beraberinde getirse de, son dönemlerde ortaya çıkan "Tide Pod Challenge" adı altında "kamera karşısında deterjan kapsülü yeme" trendi heralde en zıvanadan çıkmış trendlerden. Ülkemize daha uğramamış olmasına oldukça sevindiğimiz bu trendin bitmesi için Youtube ve Amazon gibi büyük internet devleri ve P&G gibi temizlik ürünleri devleri açıklamaları ve açık uğraşları ile uzun bir süredir bu akımı engellemeye çalışıyorlardı.

Ancak ABD'nin zehir kontrol birimi "American Association of Poison Control Centers(AAPCC)"ın yayınladığı yeni rapora göre deterjan kapsülü yeme vakaları, tüm çabalara rağmen azalmıyor, hatta artıyor. Açıklanan rapora göre ABD'de bu yılın başından 16 Ocak'a kadar 39 vaka kaydedilmişken bu sayı 16 Ocaktan 22 Ocak'a kadar tam 86 vakaya yükseldi.

Youtube bu trende ilişkin tüm videoları kaldıracaklarını açıklamasına, Amazon trendle ilgili soru soran ürün yorumlarını kaldıracağını açıklamasına ve hatta trende de ismini veren Tide Pod adlı markanın trendin yapılmaması için bir süredir bir çok medyada özel reklamlar yapmasına rağmen, vakaların artarak devam etmesi oldukça ilginç. Yani umuyoruz bu trend ülkemiz Youtube'una gelmez ve şimdiden bunu deneyecek arkadaşlara da söyleyelim: Deterjan tabletleri yenmez arkadaşlar!