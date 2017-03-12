YouTube, Video Yüklenme Ekranı İçin Yeni Animasyonlar Deniyor

YouTube, video oynatıcısı için yeni bir yükleme animasyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya platformları arasında en fazla ve sık yenilik yapan platform şüphesiz Facebook'tur. Fakat Google bünyesindeki YouTube da bu konuda yavaş yavaş Facebook'u yakalıyor dersek yanlış olmaz.

Son olarak 1 hafta önce çevrimiçi televizyon dünyasına resmen adım attığını duyurarak YouTube TV'yi duyuran YouTube, şimdi de videoları için yeni bir yükleme ekranı animasyonu deniyor.

Dört farklı tasarım deneyen YouTube'un ilk tasarımı azıcık ucundan da olsa Android KitKat'ın yüklenme ekranını anımsatıyor diyebiliriz.

Diğer animasyonlar ise birden fazla çizgili halka olarak karşımıza çıkmakta. Bir de sebebini anlayamadığımız şekilde T-Rex animasyonu mevcut.

YouTube bu tasarımlardan sadece birini mi seçecek, yoksa birkaç tane kullanıma sunup seçme işini kullanıcılara mı bırakacak henüz bilemiyoruz.