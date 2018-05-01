Hep merak edilen bir konudur, Youtube videolarının bazıları patlarken, bazıları ise neden 'iyi bir içerik' olmasına rağmen izlenme olarak yerlerde sürünür? Sizlere YouTube'da artık en çok hangi videoların izlendiğinden bahsedeceğiz.

YouTube'da her gün neredeyse beş milyar kez video izleniyor, ancak videolardan yalnızca birkaçı bir milyarı geçebiliyor. YouTube listelerinin üst kısmına girmenin kesin bir yolu olup olmadığını herkes merak ediyor. Bunun kesin olarak bir çözümü yok, ancak bir videonun izlenmelerini artırmak için yapabileceğiniz belirli şeyler vardır. Bir YouTube videosunun izlenmesini nasıl arttırabileceğinizi açıklıyoruz.

Youtube'da neyin işe yaradığını anlamak için en çok izlenen 10 videoya göz atalım. En az 10 tanesinden 9'u müzik videolarından oluşuyor. Müzik videoları izlenmenin %94'üne sahip. Bu bir tesadüf değil, YouTube, Spotify ve Apple Music yokken de vardı ve platforma giren insanların çoğu bu yüzden müzik dinlemek için giriyor.

Geçmişte ülkemizde müzik dinlemenin birinci yolu Kral Tv izlemekti, şimdi ise bir şarkıyı dinlemek hatta klibini izlemek çok kolay. Şu an için konuşacak olursak, günümüzde Trap müziği ve Dembow gibi latin müzikleri revaçta. Hemen hemen en çok izlenen müzik videoları bunlar.

En iyi YouTube müzik elementine baktığımızda, etnik ve küresel elementler barındıran ögelerin dünya çapında gerçekten çokça sevildiğini görüyoruz. Örneğin, Ed Sheeran'ın Shape of You parçası Afrika'nın bir müzik aleti olan kalimba üzerinden hazırlanmıştır. Diğer bir örnekse 'Despacito', müziğin introsu Porto Rico gitarıyla çalınmış.

En iyi örneklerden biriyse İngilizce hiçbir şarkıya sahip olmayan PSY'dir. Gangam Style büyük bir isabettir ve bunun nedeni etnik müziklerle daha fazla ilgilenmemiz.

Özet olarak, eğer YouTube videolarınız izlensin istiyorsanız etnik bir müzik yapmanız sizin izlenmeleriniz için çok iyi. En azından hiç olmayan bir şeyi YouTube dünyasına getirmeniz şart. Çünkü YouTube alemi artık gaming, makyaj yapma gibi içeriklere doymuş durumda.