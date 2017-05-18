Google, bugünkü I/O etkinliğinde, 360 derecelik videoları içeren Daydream sanal gerçekliğinin bir parçası olan YouTube VR hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı.

Yeni değişiklikler, Google VR'ı eskisinden çok daha fazla topluluk temelli yapacak. Yani kullanıcıların daha önceki videoları izlemesine ve hatta içerik oluşturucularla etkileşime girmesine olanak tanıyacak. Bununla birlikte sadece bi ekrandan ziyade, herkes 360 derece videoların içerisinde yer alıyor ve bu da sanal gerçeklik deneyimini biraz daha iyi hale getiriyor.

Aynı zamanda, birlikte izleme ve ses özellikleri sayesinde, arkadaşlarınızla canlı olarak videoları tartışabilir, eleştirebilir veya alay edebilirsiniz. Başka bir deyişle, hepsi canlı bir sohbet sırasında yaşanılan, Twitter, Hangouts ve VR'ın harmanlanmış değişik bir versiyonu gibi.

Samsung Gear VR kullanıcılarının avatar karakterleriyle etkileşime girdiği Oculus Rooms'dan çok da farkı olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Google'ın ve YouTube'un erişim sayılarıyla, Oculus'un şu ana kadarki ulaştığı oldukça sınırlı erişim sayılarını kıyasladığımızda, Google'ın başarı şansının daha yüksek olduğu görülüyor. Google, YouTube VR'ın ve ana YouTube kanalının benzer güncellemeleriyle bu yıl çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söylüyor.