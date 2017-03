YouTube VR Oyun Videoları Yaptı

YouTube, Google Daydream ve Cardboard için oyun içerikli sanal gerçeklik videoları yaptı.

Sanal gerçeklik konsepti, yavaş adımlarla da olsa, hayatımıza girmeye başlıyor. Bunu hızlandırmak için teknoloji devleri de adımlar atıyorlar. Google'ın sahip olduğu, dünyanın en popüler video ağı olan YouTube da sanal gerçeklik teknolojisi için oyun videoları yaptı. Bu videolar, 360 derece formatında ve Google Daydream ve Cardboard için özel olarak geliştirildi.

YouTube'da birkaç tane 360 derecelik oyun videolarına denk gelmişsinizdir. Bunlar büyük ihtimalle platformun içerik üreticileriyle yaptığı ortaklık anlaşmalarına istinaden yapılan deneysel videolardır. YouTube şimdi tüm bu içerikleri "Step Into the Games" ismiyle bir oynatma listesi içerisine aldı. Bu oynatma listesi içerisinde Minecraft, Super Mario Bros, Psychonauts, Need for Speed ve Call of Duty videoları bulunuyor.

Tam etki için bu oynatma listesini Google Daydream ya da Cardboard sanal gerçeklik kitini kullanarak oynatmanız gerekiyor. Tabii ki söz konusu listeye bilgisayar ve mobil cihazlardan da ulaşabiliyorsunuz. Sanal gerçeklik deneyiminin aksine, diğer cihazlarda 360 derece deneyimini kendiniz yaşamanız gerekiyor, yani bilgisayardan açacaksanız fareyle gezinmeniz, kit kullanmadan telefonda açacaksanız da telefonu döndürmeniz gerekiyor.

Söz konusu videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz.