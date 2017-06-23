YouTube, Sanal Gerçekliğe Yeni Bakış Açısını Sundu: VR180!

Video paylaşım platformu, son yıllarda yükselişe geçen sanal gerçeklik videoları için yeni bir format çıkardığını duyurdu. VR180 videolar, 360 derecelik sanal gerçeklik videolarının net olarak yarısı şeklinde izleniyorlar.

Sanal gerçeklik platformlarında 360 derecelik videolar yayınlamak devrim niteliğinde bir fikir değil, ancak YouTube’un bu işi standartlaştırmak ve yaygınlaştırmak için gösterdiği çaba takdir edilmelidir. Yeni formatın daha önce kullanımda olanlara göre hem içerik üretimini hem de izlemeyi daha kolay hale getireceğini düşünen dev marka, VR180 için oldukça umutlu.

Eğer denemek istiyorsanız, VR180 için yayınlanmış bazı videolar var. Ancak bir masaüstü bilgisayarda bile sanal gerçeklik deneyiminin iyileştirildiğini görebilirsiniz. YouTube’un sanal gerçeklik olayını sadece ona özel donanımlara bağlı kalmadan bütün platformlara yayma hevesi, bu kez güzel bir sonuç vermiş doğrusu. İster PC monitöründen, isterseniz de sanal gerçeklik gözlüğünden izleyin; videolar her türlü harika görünüyorlar.

Şu anda hangi kameraların VR180 için uygun videolar çekeceği hakkında bir bilgi yok; ancak bir blog yazısı, Lenovo ve LG gibi üreticilerin bu kameraları üretmek için çalıştıkları iddasını gündeme getiriyor.

Herkes VR'nin bir sonraki en büyük tüketici teknolojisi olacağının farkında ve YouTube da bu duyurusuyla VR konusunda agresif bir tutum sergileyeceğinin sinyallerini vermiş oldu.