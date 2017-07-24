YouTube'un video düzenleme seçeneği Eylül ayında ortadan kalkıyor.

YouTube çok kullanılmaması sebebiyle video ve slayt düzenleyiciyi kalıracağını açıkladı. Görünüşe göre kullanıcılar YouTube'un kendi video düzenleyicisi yerine başka programları kullanmayı tercih etmişler. Bunun sebebi belki de yerleşik düzenleyicideki eksiklikler olabilir. Nitekim bir çok insan zaten hali hazırda belli uygulamalar kullanıyor.

Son zamanlarda popüler olan bir çok video düzenleme programı var. Bunlar arasında Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, After Effects, Edius Pro gibi profesyonel programlar da var. Final Cut Pro'nun sadece MAC işletim sisteminde çalışma gibi kötü bir tarafı olsa da diğerleri için seçenekler arasında Windows da var. Hali hazırda birçok filmin kurgusunda kullanılan bu programlarla yapılacak işlerin sınırı yaratıcılığınıza bağlı olduğu için YouTube içerik üreticileri arasında da çok tercih edilen programlar.

Google'a ait video platformu olan YouTube cuma günü yaptığı açıklamada, yerleşik Video Düzenleyici özelliğini 20 Eylül'de kapatacağını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklama aşağıdaki gibi.

"Video Düzenleyici ve Fotoğraf slayt gösterileri, 20 Eylül 2017'de kullanımdan kaldırılacak. Yaklaşmakta olan bu değişiklik hakkında bilmeniz gereken birkaç şeyi hatırlatmak isteriz:

Geliştirmeler, Video Yöneticisi aracılığıyla kullanılabilmeye ve erişilebilmeye devam edecek. Kırpma, bulanıklaştırma ve filtre ekleme gibi düzenlemeler yapmak için Video Yöneticisi'nde Geliştirmeler'i kullanarak yüklediğiniz videolarda iyileştirmeler yapmaya devam edebilirsiniz.

Şu anda Video Düzenleyici'yi veya Fotoğraf slayt gösterilerini kullanıyorsanız projelerinizi tamamlayıp yayınlamak için 20 Eylül 2017'ye kadar zamanınız var. Bu tarihten sonra projelerinize erişemeyeceksiniz. 20 Eylül 2017 tarihinden önce Video Düzenleyici veya Fotoğraf slayt gösterileri ile yayınlanan videolar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

YouTube'dan kendi videolarınızı indirebilir (720p kalitesinde) veya yeni bir videoda kullanabilmek için orijinal dosyalarınızı almak için Google Paket Servisi'ni kullanabilirsiniz.

Videolarınızda kullanmak istediğiniz Creative Commons materyali bulmak için arama sonuçlarınıza Özellik = Creative Commons filtresini uygulayın. Creative Commons lisanslı bir video bulduğunuzda yükleyicisine orijinal dosyayı sizinle paylaşıp paylaşamayacaklarını sormak için özel mesaj gönderebilirsiniz.

Yeni bir düzenleme yazılımı arıyorsanız ücretsiz ve ücretli birçok üçüncü taraf düzenleme aracı bulunmaktadır. Diğer içerik oluşturucuların neler kullandığını öğrenmek için forumlarımız ve topluluk platformlarımızdan birini ziyaret edebilirsiniz. "