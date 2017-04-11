YouTube Yıldızı PewDiePie, Twitch Yayınlarına Başlıyor!

Irkçı söylemleri sonucunda geliri oldukça azalan yayıncı, yeni platformda yeni bir program serisine başlayacağını duyurdu.

YouTube'un en büyük yıldızı Felix Kjellberg, bildiğimiz adıyla PewDiePie, 54 milyon aboneye sahip olduğu YouTube kanalına yüklediği bir açıklama videosuyla Twitch'te yeni bir konsept ile karşımıza çıkacağını duyurdu. Videonun sonunda yaptığı açıklamada son zamanların yükselen yayıncı platformu Twitch için hazırlıklara başladığını iletti.

Kjellberg'in Twitch yayınları, YouTube konusunda bir kez dilinin yanmasından ve sürmekte olan tartışmalar sonrasında geliyor olması oldukça manidar. Starbucks, Walmart ve GM gibi şirketler, reklamları dev video platformundan çekmeye devam ediyor. Çünkü Google, bu reklamların nefret içerikli ve saldırgan tavırdaki videoların yanında görünmeyeceğinden emin olamıyor.

"İnsanların YouTube'u sevmelerinin nedeni, özgür bir ortam olması ve açık şekilde ne isterseniz söyleyebileceğiniz bir yer olmasıdır" şeklinde konuşan PewDiePie, "Sanki YouTube bu noktada televizyona dönüşmeye zorlanmış gibi görünüyor. Bu herkes için kötü olacak" diyerek açıklamalarına devam etti.

Reklam verenlerin endişelerini de anladığını söylüyor Felix "Reklam verenlerin harcama yapıyor gibi hissetmeleri gerektiği ve ırkçı videolarda görünmek istememe sebeplerini anlıyorum. O içeriklerin medyada abartılması da cabası” şeklinde konuştu.

PewDiePie, son altı ay boyunca yaptığı videolardan dokuzunda anti-semitik espriler ve Nazi referansları yerleştirdiği iddiası üzerine gazetelerle yaptığı röportajlarda tepkisini göstermişti. Medyada uzun süre yankı bulan içerikleri sonucunda Disney ve YouTube, Felix ile olan reklam anlaşmasını sonlandırmıştı. Bunun sonucunda gelirinin büyük kısmını kaybeden Felix’in Twitch yayıncılığına başlayacak olması o kadar da beklenmedik bir durum değil.

İlgili videoyu hemen aşağıdan Türkçe altyazı seçeneği ile izleyebilir, yorumlar kısmında düşüncelerinizi iletebilirsiniz: