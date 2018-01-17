İçerik üreterek YouTube üzerinden para kazanmak istiyorsanız, artık toplamda minimum 4000 saat görüntülemeye ve 1000’in üzerinde aboneye sahip olmanız gerekiyor.

Dijital içerik platformu YouTube, sanal dünyanın en büyük iş kapılarından birisi haline geldi. İnsanlara kendi içeriklerini üretme ve bunu takipçileriyle paylaşma imkanını yıllardır sunan platform, elde ettiği reklam gelirlerini üreticilerle paylaşıyor.

Ancak bu işler dışarıdan göründüğü kadar kolay değil, gerçekten doyurucu içerikler üretmek için harcanacak saatler, binlerce liralık ekipmanlar ve sabır gerektiriyor. Bunun üzerine de YouTube’un topluluk ve yayın kurallarına dikkat etmeniz çok büyük önem taşıyor.

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Platformdan para kazanmak isteyen bir kişinin, YouTube’a internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru esnasında içerik üreticilerinden beklenen bazı şartlar vardı ve onlar yenilendi:

Son 12 ay içerisinde en az 4000 saatlik toplam izlenme süresine ulaşmak,

En az 1000 aboneye sahip olmak.

Söz konusu kuralların 20 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirten YouTube, bu eşiklerden geçemeyen kanalların artık reklam gelirlerinden pay alamayacaklarını dile getirdi.

Bu değişiklikler henüz açılmış YouTube kanallarının ilk etapta para kazanmalarını zorlaştırabilir. Ancak YouTube, kötü içerik üreticilerini teşvik etmekten sıkılmış olacak ki işleri biraz daha zorlaştırmak istemiş.

Yapılan resmi açıklamada, “Sizin gibi yaratıcı insanlarla yapılan analizler ve sohbetler sonrasında bu yeni eşiklere ulaştık. Topluluğa olumlu katkılarda bulunan yayıncılara daha fazla reklam geliri sağlamak için, içerik oluşturucuları yeniden tanımlama kabiliyetimiz artıyor." ifadeleri sarf edildi.

YouTube, yüksek standartlara ulaşmayı başarmış Logan Paul gibi devleşmiş içerik üreticilerinin yaptıkları hataları da azaltmak istiyor. Bu sayede potansiyel olarak uygunsuz içerikleri barındıran videoların reklam geliri elde etmelerinin de önüne geçilecek.