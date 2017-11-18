Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu akşam Beyaz Show'un konukları arasında yer aldı.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show, Cuma günleri 23:30'da Kanal D'de yayınlanıyor. Programa her hafta farklı ünlü isimler katılıyor.

Program geçen hafta yayınlanmamıştı. Bir önceki sezonda canlı olarak yayınlanmayan program, bu sezonda yeniden canlı yayına başladı. Bu haftanın konukları ise Serdar Ortaç, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Danla Bilic oldu.

1994 yılında Kütahya'da doğan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Twitter'da futbolcuları trolleyerek adını duyuran Bilic, makyaj kanalı açarak makyaj konularını ele almış, daha çok eleştirileri ön plana çıkmıştır. Makyaj Avcıları adı verilen yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapma hazırlıklarında olan Bilic, Beyaz Show'a ilk katılan sosyal medya fenomeni olma özelliğini taşıyor.