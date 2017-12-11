Youtuber Enes Batur'un Filmi Geliyor!

Dün akşam düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri töreninde "En iyi Youtuber/Instagrammer" ödülüne layık görülen Enes Batur, yakın zamanda bir filmle sinemalarda olacak.

Youtube'da vizeoları milyonlar izlenen Enes Batur, “Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?” filmiyle Youtuber filmleri furyasındaki yerini alacak. Üniversite sınavı ile Youtuber olma arasında sıkışan 19 yaşındaki bir gencin konu alınacağı filmde Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve Kerem Fırtına gibi dizi ve filmlerin tanınmış simaları da rol alacak. Öte yandan Ener Batur'a 19 internet fenomeni de eşlik edecek.

Filmin ayrıntılı konusuna gelince; annesi doktor, babası polis olan ve onlardan yeterli ilgiyi göremeyen Enes Batur'un hayatı kendisine 6 yaşındayken alınan bir bilgisayarla değişmiştir. Büyüdükçe internete olan ilgisi daha da artan genç bütün hayatını buraya adar ve bir fenomen haline gelir. Ancak ailesi ve çevresindekiler onun üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedirler. Peki Enes bu zorlu kararı nasıl alacak?

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Youtuber'ların film çekme projeleri Enes Batur'la devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Cumali Ceber'le Halil Söyletmez bu furyaya katılmıştı ve oldukça büyük bir izleyici kitlesini salonlara getirmişti. 19 Ocak 2018'de vizyona girecek olan “Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?” filmiyle Enes Batur da sırasını salmış olacak ve. Siz ne düşünüyorsunuz sizce nasıl bir film olacak.