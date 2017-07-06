4000 PSI tanktan güç alan bir hava tabancası geliştiren YouTuber, kutu kolaları darma duman ediyor.

Giaco Whatever isimli Youtube kanalında bir YouTuber, kendi elleriyle BB hava tabancası yaptı. Tabancaya bağlanan 4000 PSI’lık tank tarafından fırlatılan metal bilyelerin gücünü gördüğünüzde gerçekten şaşıracaksınız. Normal barutlu tabancalarınkiyle benzer bir güç gösteren silah, kısa süre içerisinde yüzlerce bilye fırlatabiliyor.

Bu bilyelerden herhangi biri insan vücuduna denk geldiğinde son derece yaralayıcı, hatta öldürücü bile olabilir. Zaten silah bilyeleri fırlatırken ses bariyerinin ötesine geçmeyi başarıyor.

Giaco, yaptığı testlerde silahı çeşitli hedeflerle test etti. Şarap kadehi gibi dayanıksız materyalleri toplu şekilde yok eden BB hava tabancası, kola kutularını da paramparça edebiliyor. Karşısına biraz daha zorlu rakip çıkartmak isteyen YouTuber, bu sefer de alçıpan koyuyor. Ancak birkaç bilyeden sonra alçıpan da kullanılamaz hale geliyor.

4 namlusu sayesinde her seferinde 4 bilye fırlatabilen tabancanın yok ettiği şeyleri ağır çekimde gördüğümüzde, silahın ne kadar etkili olduğu daha iyi anlaşılıyor. Aşağıda bu muhteşem deneye ait görüntüleri izleyebilirsiniz.