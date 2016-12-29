YouTuber Kelimesi Resmi Olarak Sözlüğe Eklendi!

YouTuber kelimesi artık resmi olarak İngilizce'ye dahil edilmiş bir kelime.

Dünyanın hem en fazla kullanıcıya/takipçiye sahip, hem de en popüler sosyal medya platformlarından olan YouTube, yeni bir meslek alanını da hayatımıza sokmuş durumda; YouTuberlık.

Ülkemizde de son birkaç senedir sürekli giderek daha da yaygın hale gelmeye başlayan YouTuberlık olayı artık gündelik yaşam içinde o kadar dillendirilmeye, kullanılmaya başlanmış ki, sonunda birileri çıkıp ''biz bu sözcüğü resmi olarak sözlüğe katalım'' demiş.

Bu konuda resmi adımı atan Oxford English Dictionary (OED), ''YouTuber'' kelimesini resmi olarak İngilizce sözlüğüne ekledi. Yani hali hazırda kullandığımız YouTuber, artık bir İngilizce sözlük.

TDK'nın bu konuda bir girişimi olacağını pek sanmıyoruz fakat; YouTuber kelimesi Türkçe'ye dahil edilecek olsaydı sizce yerine ne kullanılabilirdi?