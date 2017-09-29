Ryan Babel’in Beşiktaş-Leipzig Maç Videosu Google Trendlerde

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ryan Babel, Leipzig maçı için hazırladığı videoyla YouTube trendlere girdi. Babel'in düzenli videolar attığı 91 bin kişilik bir YouTube kanalı var.

Son yılların en popüler medya alanı YouTube desek, sanırım kimse bize hayır demez. Biz dahil birçok kişisel veya kurumsal kanalın hünerlerini gösterdiği mecrada belki de kimsenin fark etmediği bir eksik vardı; o da futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke olmamıza rağmen futbol alanında hiç iyi bir YouTuber’ımızın olmamasıydı. Üstelik sadece Türkiye değil, dünyanın hiçbir yerinde profesyonel bir futbolcunun YouTuber’lık yaptığını görmemiştik.

İşte, tam da bu noktada şu anda Beşiktaş’ta harikalar yaratan Ryan Babel devreye giriyor. Amsterdam doğumlu ünlü futbolcu, Ajax, Liverpool gibi dünya devlerinde oynadı, ancak onu Türkiye olarak gerçek anlamda Kasımpaşa transferiyle tanıdık. Kasımpaşa’daki başarısıyla herkesin beğenisini kazanan Babel, Beşiktaş’ın gündemine girmiş ve 2017’de siyah beyazlı takıma katılmıştı.

Türkiye liglerinde oynadığından beri kendi kişisel YouTube kanalında hem futbolun arka yüzünü gösteren hem de kendi eğlenceli kişiliğini tanıttığı videolar çekmeye başlayan Babel, en son yayınladığı Beşiktaş vs Leipzig videosuyla gündeme oturdu. YouTube trendlere çıkmayı başaran video Babel’in kanalını fark etmemizi sağlarken, geriye gittikçe ne kadar başarılı videolar çektiğini de görmüş olduk.

Profesyonel futbolun arka tarafını tanımayan bizler için güzel içerikler sunan Babel gibi başka futbolcuların da olmasını bekliyorum. Bu videolar sayesinde hem sektöre girmek isteyenler bilgi sahibi olacaklar, hem de takımların eğlenceli yanlarını görebilecekler.

Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem şekilde ilerleyen Beşiktaş ve Babel’e tebriklerimi iletiyor ve başarılarının devamını diliyorum.