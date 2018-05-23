YouTuber Logan Paul, Ekim Ayında Türkiye'ye Geliyor!

Dünya çapında on milyonlarca takipçisi olan Logan Paul, Ekim ayında Türkiye'ye gelerek Galatasaray Lisesi'ne konuk olacak. Paul'un farklı organizasyonlara katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Adını ilk kez yıllar önce Vine ile birlikte duyduğumuz, son yıllarda çevrimiçi ortamda yayınladığı kaliteli içeriklerle kendine dünya çapında on milyonlarca hayran kazandırmayı başarmış olan internet fenomeni Logan Paul, sonbaharda Türkiye’ye gelerek Galatasaray Lisesi’ni ziyaret edecek.

Henüz 23 yaşında olan Logan Paul, ilk olarak adını Vine’da duyurmuş, ardından birbirinden kaliteli ve özgün YouTube ve Instagram içerikleri ile milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarmıştı. Son dönemde daha çok YouTube’daki intihar videosu skandalı ile gündeme gelen Paul, takipçilerine çeşitli içerikler üretmeye devam ediyor.

Logan Paul’un Galatasaray Lisesi’ni ziyareti ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

‘’Sosyal medya hesaplarında 60 milyonun üstünde takipçiye sahip olan, 1 milyon abone barajını dünyada ilk aşan ve dünyanın en iyi vlog YouTuber'ı olan Logan Paul, ekim ayında Türkiye'ye gelerek Galatasaray Lisesi GEGO Kulübü'nün misafiri olacak.’’