YouTuber Logan Paul: “Herkes İkinci Şansı Hak Ediyor”

Son dönemde adı skandal haberlerle anılan ünlü YouTuber Logan Paul, bir planı olduğunu, herkesin ikinci şansı hak ettiğini açıkladı.

Dünyanın en ünlü YouTuber’ları arasında gösterilen Logan Paul, kısa süre önce intihar etmiş bir kişiyi videosunda yayınlamış, uygun olmayan davranışları sebebiyle tüm dünyadan tepki çekmişti. Bu konunun üzerine biri yazılı biri video olacak şekilde iki açıklama yapan Paul, özür dilediği videodan bile para kazanmaya çalışarak tepkileri daha da büyütmüştü.

Dün öğlen saatlerinde TMZ ile görüşen Logan Paul, YouTube’un orijinal serisini iptal edip, gelir akışını kesmesini “uygun” bir davranış olarak nitelendirdi. Paul, şu anda para konusunda çok fazla endişe etmediğini, yedek planı olduğunu söyleyerek, “Herkes ikinci şansı hak ediyor, dostum” dedi.

Logan Paul bu süre boyunca pek çok kez özür diledi. Yakında bu konu ile ilgili bir açıklama daha yapacağını söyleyen Paul, YouTube’da kendisini hala takip eden insanlar için bir açıklama borçlu olduğunu belirtti. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim, Paul’un kanalında abonelerin eksilmesi beklenirken, özellikle özür videosunun ardından büyük bir artış yaşandı. Kanalın yakında 16 milyon aboneye ulaşması bekleniyor.

Peki, sizce Logan Paul’un söylediği gibi herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Ya da şöyle soralım; Logan Paul ikinci şansı hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.