Fotoğraf veya video çekmek ve sonrasında bunları paylaşmak adeta hayatımızın bir parçası oldu. Her zaman daha iyisini çekmek isteyenlerin sayısı arttıkça bir hayli ilginç ve bir o kadar da başarılı projeler görmeye başlıyoruz.

Selfie çubuklarının elde ettiği büyük başarının ardından daha ilginç ve gelişmiş ekipmanlar geliştirilmeye başlandı. Bir Kickstarter projesi olan Picbot, bizlere bir selfie çubuğunun ötesinde imkanlar sunuyor. Kickstarter'da yeterli desteği alan Picbot, tüm akıllı telefonlardaki fotoğraf ve video çekim deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Yerleşik yüz izleme yazılımı ve 360 derecelik otomatik dönüş özelliği sayesinde, hareket halindeyken bile yüzünüzü algılayabilir ve her seferinde mükemmel pozlamayı elde etmenizi sağlar. Picbot'u vlog çekmek, YouTube videoları çekmek, panoramalar çekmek ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Akıllı çekim özelliğiyle, çerçeve içerisine girilmeden çekim yapmayan Picbot ile hiçbir arkadaşınız fotoğraf dışında kalmayacak.

Tanıtım filminde de gördüğümüz gibi birçok özelliği olan Picbot, time lapse özelliği ile de dikkat çekecek gibi duruyor. Sensörleri sayesinde sizi algılayıp takip eden Picbot, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar için biçilmiş bir kaftan olabilir. Bir kameramana ihtiyaç duymadan sizi çekebilen, ilave olarak bir de bluetooth kumanda ile gelen cihaz, YouTuber'ların ve YouTuber olmak isteyenlerin ilgisini çekmeyi şimdiden başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Kickstarter, Picbot gibi birçok tasarıma ve icada kâr amacı gütmeksizin yatırımcı bulmalarını sağlıyor. Genellikle bağımsız yapımcıların kullandığı bu hizmetten çizgi roman, dans, tasarım, moda, film & video, yemek, oyunlar, müzik, fotoğrafçılık, yayıncılık, teknoloji ve tiyatro olmak üzere toplamda 13 farklı dalda sanatçılar ve mucitler yararlanmaktadır.

Şu anda bir indirim döneminde olan fakat sonrasında 200 Dolar gibi bir fiyata satılması beklenen Picbot'u, ilerleyen günlerde İnstagram fenomenleri ve YouTuber'larda görebiliriz. Bakalım ülkemizde ilk olarak hangi YouTuber veya İnstagram fenomeninde göreceğiz. 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Picbot'a kısa bir süreliğine 112.99 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz.