Dünyanın En Tatlı 2. YouTuber'ı da Türkiye'den Çıktı: Sude

Birkaç ay önce tanıştığımız, şeker mi şeker videolar çekip bizlerle paylaşan Mustafa Eren Can'dan sonra bir dünyalar tatlı YouTuber'ımız daha oldu: Sude.

Bu aralar ülkemizden çok tatlı, şeker, sevgi dolu YouTuber'lar çıktığı için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç ay önce videolarını paylaştığımız, şeker mi şeker Mustafa Eren Can'ı hatırlıyorsunuz değil mi? İşte tıpkı onun gibi kanser hastası olan, bir minik bir kardeşimiz daha var: Adı Sude.

YouTube'da oyuncak koza tv ERDEM isimli bir kanalı olan ve son derece sevgi dolu videolar çeken Sude, ilk videosunu geçtiğimiz hafta çekmeye başlamış. Şu sıralar internet ortamında da oldukça popüler olan kardeşimizin YouTube kanalı, kısa sürede onlarca abone kazanmayı başarmış. Videolarının altında da kendisini motive ve mutlu edecek birçok güzel yorum bulunuyor. Sizden de ricamız onu güzel yorumlarınızla minicik de olsa mutlu etmeniz yönünde. O kadar tatlı ki, zaten videolarını izlerken bunu yapmak isteyeceksiniz.

Tatlı mı tatlı videolarından yalnızca bir tanesi

Webtekno ekibi adına kendisini bu sevimli, içten videoları nedeniyle kutluyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Seni çok seviyoruz prenses Sude :)