Seçimlerin de yaklaşması ile birlikte birçok kişinin aklında ‘Nerede oy kullanacağım?’ sorusu belirdi. Konu hakkında büyük bir yenilikte bulunan YSK, seçmen kaydı sorgulamalarını mobil uygulaması sayesinde kolaylaştırıyor.

24 Haziran’da yapılacak seçim için hazırlıklar dört bir yandan sürüyor. Bu bağlamda tahmin edersiniz ki herkesin aklında ortak bir soru var: ‘Nerede oy kullanacağım?’ Tam da bu noktada vatandaşların imdadına yetişen YSK, seçmen kaydı sorgulamalarınızı yapabileceğiniz mobil bir uygulama duyurdu.

Öncesinde de e-Devlet ve YSK üzerinden sorgulanabilecek olan bu bilgi, yeni mobil uygulama ile birlikte çok daha işlevsel hale geldi. Bu noktada eğer isterseniz, bağlantıya tıklayarak yurt içi seçmen sorgulamalarınızı yapabilir veya seçmen sorgulama mobil uygulamasını kullanabilirisiniz.

YSK’nın duyurduğu mobil uygulamayı ise telefonunuza indirdikten ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama yapmanız yeterli. Kritik seçim öncesi uygulamayı duyuran YSK, kişilerin yanlış yere gitmelerinin de önüne geçiyor. Diğer yandan değişim işlemlerinde bulunmak isteyen vatandaşların ise 2-12 Mayıs tarihinde YSK’ya başvurabileceklerini söylememizde yarar var.