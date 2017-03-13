YTÜ Makine Teknolojileri Kulübü tarafından her sene düzenlenen Mekatrotek etkinliği bu sene de 14-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor.

Ülkemizin güzide teknik üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı Makine Teknolojileri Kulübü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Mekatrotek’17, mekatronik mühendislerini bir araya getirerek hem bu mühendislik dalını tanıtacak hem de uygulama alanlarını meraklılarına gösterecek.

Türkiye ve dünyada mekatronik mühendisliği alanında akademik ve sektörel düzeyde AR-GE çalışmalarının ve akademik çalışmaların konu alındığı Mekatrotek etkinliği bu sene 14-15 Mart Salı ve Çarşamba günleri Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsü'nde Oditoryum kongre merkezi ve sergi salonunda gerçekleşecek.

Mekatronik Mühendisliği Uygulama Alanları, Otonom Sistemler, Biyo Mekatronik ve Endüstri 4.0 şeklinde 4 ayrı ana başlık üzerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, sadece mekatronik mühendislerini değil, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi dallara da odaklanacak.

“Mekatronik mühendisi ne iş yapar?” sorusuna cevap arayanlara yönelik bir etkinlik olacak, aynı zamanda dün yapılan YGS sonrası mekatronik mühendisliğini düşünen gençlerin ilgisini çekebilecek olan bu etkinlite 14 Mart’ta Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki yerinizi alabilirsiniz.