Efsanevi Animelerden Biri Olan 'Yu-Gi-Oh!' Android ve iOS’e Geldi!

Türk anime dünyasının öncü serilerinden biri olan Yu-Gi-Oh! artık mobil oyun oldu!

Kazuki Takahashi tarafından yaratılmış popüler bir Japon anime serisi olan Yu-Gi-Oh!, Pokemon ve Digimon döneminin hemen ardından Türkiye’de yayınlanan ve binlerce anime meraklısının favori çizgi dizilerinden biriydi.

Düello canavarlarını konu alan oyunun aynı zamanda düello kartları da ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada popülerken artık Android ve iOS dünyasına da geldi. Yu-Gi-Oh! Duel Links adını taşıyan oyunda Yu-Gi-Oh!’un düellolarını sanal ortamda yapabilir, Yugi, Kaiba, Joey ve Mai karakterleriyle oyun zevkini yaşayabilirsiniz.

Son dönemlerin popüler oyunları olan kart oyunlarının belki de en popülerini böylece aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.