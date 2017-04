Yeni Transformers Filmleri İçin 14 Farklı Senaryo Hazır!

Transformers senaristleri canları sıkıldıkça senaryo yazmışlar sanırız. Gelecek filmler için şimdiden 14 farklı senaryo mevcut.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen CinemaCon'un en önemli katılımcılarından biri olan Transformers serilerinin yapımcısı ve yönetmeni Michael Bay, film serisine dair gelen soruları cevapladı.

Bu yıl vizyona girecek son Transformers filmi Transformers: The Last Knight'tan sonra Transformers 6, Transformers 7 ve bir de Bumblebee filmlerinde yine başta olması beklenen Michael Bay hakkında son zamanlarda seriyi The Last Knight'tan sonra bırakacağı, yapımcılık ve yönetmenlik işini ise başka kişilere devredeceği yönünde pek çok söylenti çıkmıştı.

İşte bu söylentiler ile alakalı soruları yanıtlayan Bay, şu an için hazır, bitmiş halde 14 farklı Transformers film senaryosu olduğunu ve kendinin bu senaryolardan birini çekmek istediğini söyledi. Muhtemelen Bay o filmden sonra seriye veda edecek olsa da masada çekilmeyi bekleyen 13 farklı senaryo daha olacak.

Tabi bu durum 14 farklı Transformers filminin geleceğine falan işaret değil. Transformers serisinin pek çok yazarı bulunmakta ve bu yazarlar, söz konusu hazır 14 senaryo arasından en iyisini seçecekler. Fakat 13 senaryonun da öylece bir kenara atılması pek mantıklı gelmiyor.

Kim bilir, belki şu an için 7. duyurulmuş olan Transformers serisi Michael Bay'den sonra farklı bir yapı, farklı bir hava ile karşımıza çıkabilir.