Genellikle gizliliğine önem veren kişiler tarafından kullanılan Telegram, terörist, pedofili, uyuşturucu ve korsan yuvası haline gelmeye başladı.

WhatsApp benzeri bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, uçtan uça şifreleme sistemi sayesinde gizliliğine düşkün kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle gazeteciler, aktivistler ve politikacılar gibi gizliliğine düşkün kişiler mesajlaşmak için bu uygulamadan faydalanıyorlar. Ancak son dönemde Telegram’ın sunduğu güvenli hizmetten yasa dışı işlerle uğraşan kişilerde faydalanmaya başladı.

Outline tarafından yayınlanan bir rapora göre Telegram, terörist, pedofili ve uyuşturucu satıcıları tarafından pis işlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılıyor. Uygulamanın geliştiricileri her ne kadar bu insanlarla büyük bir mücadele verseler de diğer kullanıcıların gizliliğini bozmadan bunu başaramıyorlar. Bu nedenle çaresiz kaldıklarını söyleyebiliriz.

2013 yılında Pavel Durov tarafından kurulan bulut tabanlı ve açık kaynaklı uçtan uca şifreli mesajlaşma platformu, aylık olarak 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Uygulama geliştiricileri, mesajlara erişmeden kimin ne amaçla kullandığını anlayamadıklarından engellemeri gereken kullanıcıları da tespit edemiyorlar.

Özellikle güncellemeyle birlikte Telegram’a eklenen 1.5 gb dosya paylaşımı ve büyük gruplar oluşturma özellikleri korsan paylaşımlar için kullanılmasına neden oldu. 100 bin kişiden fazla üyeye sahip gruplarda Netflix, Spotify gibi popüler akış hizmetlerinden çalıntı üyeliklerde paylaşılıyor. Bu nedenle birçok geliştirici Telegramı korsanlık, yasa dışı işler ve porno paylaşımına olanak tanıyan bir platform olmakla suçluyor. Eğer Telegram, mevcut kimliğini kaybetmek istemiyorsa en kısa sürede sert önlemler almak zorunda. Peki, siz Telegram hakkında ne düşünüyorsunuz?