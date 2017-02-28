Yüksek Oyun Performansı İçin Ne Kadar RAM Gerekli?

"16 GB yeterli mi yoksa 32 GB RAM için bütçemizi mi zorlamalıyız" sorusunun cevabı, yazımızda yanıt buluyor.

Kaliteli bir oyun deneyimi için ne kadar RAM'e ihtiyacınız var? Eskiden 4 GB RAM yüksek oyun performansı için fazlasıyla yeterliydi. Günümüzde ise sıradan uygulamalar bile bu kadar RAM'le yetiniyor. Geçmiş, geçmişte kaldı.

4 GB RAM'e sahipseniz, Mass Effect Andromeda gibi yeni nesil oyunlar karşısında zerre şansınız yok demektir. Andromeda'nın asgari RAM talebi 8 GB. Andromeda gibi pek çok modern oyun, kapılarını 8 GB'tan açıyor.

8 GB kağıt üstünde fazla gözükmüyor. Sadece bütçe işi bilgisayarlar, 8 GB RAM ile yetiniyor. Eğer çoklu uygulama işlemek istiyorsanız bir adım ileri gidebilirsiniz.

Peki ne yapmalısınız? 16 GB yeterli mi yoksa 32 GB için bütçenizi mi zorlamalı mısınız?

16 GB kapasiteyi, uygun bir oyun bilgisayarı için yeterli görüyoruz. Oyunlarınız ve çoklu uygulamalar için kafi. Oyun oynarken canlı sosyal medya yayını yapmak için bile 16 GB RAM yeterli. Oyun oynarken sohbet edip, müzik dinlemeniz ve tüm bunları yaparken internette gezinmeniz (bunu nasıl başaracağınızı merak ediyoruz) mümkün.

Soruyu zorlaştıralım: 32 GB RAM israf mı? Şu an için evet ve tek fonksiyonu gelecekten etkilenmemek olarak gözüküyor. Elbette grafikerlik veya benzeri bir meslekle uğraşmıyorsanız...

Daha da ileri gidelim: Techspot, standart performans değerlendirmelerinde 8 GB ile 16 GB arasında ciddi bir fark bulamıyor. GTA V, 56 fps'de ve 65 açık Chrome sekmesinde bile 9 GB ile yetiniyor. Batman: Arkham Knight'ta, benzer şartlarda 9.8 GB (65 açık Chrome sekmesi 2.2 GB RAM tüketiyor) seviyesine çıkıldı. Yani evet çoklu uygulamalarda 16 GB düşünmelisiniz ancak 8 GB bile şimdilik her oyun için yeterli.

Daha fazla RAM hoş görünebilir ama biz oyunlar için kesinlikle 32 GB kapasiteyi önermiyoruz. Fps performansını yükseltmek isterseniz, bütçenizi daha iyi bir ekran kartına ayırın çünkü bırakın 16 GB'ı, tekli oyun uygulamalarında 8 GB bile ihtiyacınızı görecektir.