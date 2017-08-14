Yükseklik Korkusunu Yenmeye Çalışan Adamın Viral Videosu

Yalnızca yükseklik korkusu olanların anlayabileceği bir durumu yaşayan adam, korkusunu yenmek için muhteşem bir manzaraya çok yüksek bir noktadan bakıyor.

Dünya üzerinde 'ben korkusuzum diyen' kaç kişi var? Her insanın korkuları vardır ve bu korkular gerek kendisi için gerekse de sevdiği başka insanlar için geçerli olabilir.

Bu korkular arasında belki de en fazla olanı yükseklik korkusu olabilir. Eğer yüksek bir yere çıkıp aşağıya baktığınızda nefes almakta zorlanmaya başlıyor ve kalp atışlarınız hızlanıyorsa, siz de aynı benim gibi yükseklik korkusundan muzdaripsiniz demektir.

Akrofobi olarak adlandırılan bu rahatsızlık, kişinin yüksekliğe karşı duyduğu rahatsızlıktır. Normalde birçok insan yüksekten korkabilir, ancak bu korku istemsizce yapılan hareketlere dönüşüyorsa akrofobiye dönmüş demektir. Eğer bu fobinizi atlatmak istiyorsanız, korktuğunuz şeylerle karşı karşıya gelmeniz gerekiyor; yani yükseklikle. Yine de bunu yapmadan önce psikolojik olarak destek almanız gerekebilir. Destek aldıktan sonra yükseklik fobinizi yenebilirsiniz.

Bunu yapmanın en iyi yolu ise muhteşem bir manzaraya karşı çok yüksek bir alanda bulunmak olacaktır. Manzarası o kadar güzel olmalı ki sizi kafanızı kaldırıp ufuğa doğru baktırmalı. Tabi, bunu yaparken normal bir şekilde yürümek yerine göbeğinizin üzerine yatın ve yerde sürüne sürüne ilerleyin. Başta biraz cesaret gerekecek, ancak sonrasında bu korkunuzu yeneceksiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi korkusunu yenmek için kızına güvenen bir baba, İrlanda’daki ünlü Dún Aonghasa’yı ziyaret etti ve yükseklik korkusuna rağmen unutulması zor bir manzaraya bakmayı başardı.