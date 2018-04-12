21 Nisan'da gerçekleşecek olan Yükselen Teknoloji’18 Konferansı'na Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ev sahipliği yapacak.

Yükselen Teknoloji’18 (YÜTEK’18), Beykent Üniversitesi ve Marmara bölgesindeki diğer üniversitelerden IEEE gönüllüleri, üniversite öğrencileri ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan bir etkinliktir.

Etkinlik, "Yapay Zeka ve Millilik" hedefi ile yola çıkmış, teknolojik açıdan yükselişe geçen ve gelişmekte olan teknolojik ürünler çerçevesinde, sektörün lider kuruluşlarının geleceğin mühendis adaylarına, kendilerini sektöre hazırlamakla ilgili tavsiyelerini içeren oturumların yanı sıra farklı üniversitelerin IEEE üyelerinin bir araya gelerek fikir alışverişi yapmalarını, geleceğin mühendislerinin tanışarak birlikte bir şeyler üretme fırsatını sunmaktadır.

Bu sene 3.sü düzenlenecek olan "Yükselen Teknoloji’18 Konferansı" 21 Nisan 2018 tarihinde Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleşecektir. Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilir, ayrıca etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için ieeebeykent.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.